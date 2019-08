Ma, azaz hétfő este adják át az MTV Video Music Awards díjakat. A rajongókat nemcsak a díjazottak személye, de a vörös szőnyeges bevonulás is izgalomban tartja. Nem is csoda, hiszen ez kifejezetten olyan esemény, ami évről évre okoz meglepetéseket. A 90-es évek végétől vettük sorra a legsokkolóbb és legbotrányosabb ruhaválasztásokat, így már csak egy kérdés marad: idén vajon ki lesz a legfeltűnőbb jelenség a vörös szőnyegen?

Rose McGowan - 1998

A Bűbájos boszorkák című sorozatból megismert Rose McGowan 1998-ban Marilyn Mansonnal randizgatott, vele jelent meg az az évi MTV VMA díjátadón is, és magára öltötte a zenészhez passzoló botrányos stílust: teljesen áttetsző ruhája alatt mellbimbót és leopárd bugyit villantott.

Lil'Kim - 1999

2017-ben a mellbimbótapasz rengeteg követőt gyűjtött Hollywoodban. Lil' Kim mintegy előfutárként már 1999-ben viselte ezt az aprócska kiegészítőt aszimmetrikus ruhájához.

Pamela Anderson - 1999

Pamela Anderson esetében nem is annyira a ruha, hanem a felpolcolt mellek, a túlzó, kék szemfestés, és az erőteljesen megrajzolt szájkontúr idézi meg az 1999-es évet.

Pink - 2000

Pink 2000-ben rendesen odatette magát a díjátadón. Az ezredfordulóra olyannyira jellemző csípőnadrág és persze az elengedhetetlen köldökvillantás mellett a punkos haj is a legfeltűnőbb jelenséggé tette az az évi gálán.

Christina Aguilera - 2002

Még mindig az ezredfordulós stílusjegyek, ezúttal Christina Aguilera öltözékében. Miniszoknya köldök- és cicivillantással, orrpiercing, sok-sok rétegben felvitt smink, na és persze egy jó kis szájkontúr. Ez volt Christina "Dirty" időszaka.

Britney Spears - 2002

A nagy vetélytárs se maradjon ki a felsorolásból. Britney Spears 2002-ben egy zsarujelmezben vágta magát a tőle megszokott, rendkívül nőies pózba. A jelmezszerű ruha és az alapos pirosítás is hozta az ezredfordulós életérzést.

Paris Hilton - 2004

Még mindig hasonló stílus a kor Kim Kardashianjától. 2004-ben, amikor még Paris Hilton volt az ügyeletes celebritás, egy villantásveszélyes, hátul csípőig kivágott ruhában jelent meg a díjátadó gálán.

Fergie - 2006

Ugyanez az évtized, ezúttal Fergie-vel, és egy újabb csípőnadrággal, természetesen lakkcsizmával és nyakkendővel párosítva, illetve ha már nosztalgiázunk, ne felejtsük el a szemöldökpiercinget sem.

Lady Gaga - 2010

Néhány évet lépünk az időben, és elérkezünk Lady Gaga híressé vált húsruhájáig, ami nemcsak a VMA-k történetének, hanem minden vörös szőnyeges eseménynek az egyik legvitatottabb darabja. A nyers marhahúsból készített ruhát Franc Fernandez tervezte. Természetesen óriási botrányt okozott vele Gaga: több állatvédelmi szervezet nekiesett az énekesnőnek. A Time magazin viszont 2010 legnagyobb divatszenzációjának nevezte, és ki is állították az alkotást a Rock and Roll Hall of Fame múzeumban. Persze Lady Gaga mindent tudatosan csinál, csakis elméletekkel megalapozva kelt feltűnést. A húsruhát a következőképpen magyarázta meg az Ellen DeGeneresnek adott interjúban: „Ha nem állunk ki azért, amiben hiszünk, ha nem harcolunk a jogainkért, hamarosan épp annyi jogunk lesz, mint a húsnak a csontjainkon."

Nicki Minaj - 2011

Egészen másként, de hasonlóan szürreális volt Nicki Minaj 2011-es összeállítása. Mintha valamiféle babajelmezt öltött volna magára, ami igencsak elborultra sikerült.

Miley Cyrus - 2015

2015 kétségkívül Miley Cyrus éve volt. Ő volt a díjátadó házigazdája, de a vörös szőnyegen és fellépőként is sokkolt, összesen egyébként 10 különböző ruhát láthattunk rajta az este folyamán, mind furcsa, jelmezszerű darab volt. A vörös szőnyegre pedig egy igencsak sokat mutató ruhát választott.

Baddie Winkle - 2016

A 91 éves divatnagyi a 2016-os gálán mutatta meg, milyen humorérzékkel áldotta meg az ég. Az akkoriban nagy trendnek számító áttetsző ruhákat figurázta ki öltözékével. Szerintünk imádnivaló volt.

Rita Ora - 2018

Rihanna 2014-ben, a CFDA-n viselt pucér ruhájához képest Rita Ora elbujdoshat, de azért az ő 2018-as VMA-ruhája is sokat mutatóra sikerült. Annyi változott az évek alatt, hogy 2018-ban már nem tangát, hanem a klasszikus telibugyi fazont illett villantani a ruha alatt.

Amber Rose - 2018

Egy újabb jelmezszerű darab ezúttal Amber Rose-tól. A piros szín, a csúcsos melltartó, a macskás maszk és az ostor is a domina stílust idézte, nem beszélve a neccharisnyáról és a fűzős lakkcsizmáról.

Teyana Taylor - 2018

Az egyébként szép arcú énekesnő, Teyana Taylor meglehetősen maszkulin külsővel mutatkozott a tavalyi díjátadón. Az, mondjuk, kétségtelen, hogy ritkán látunk nőtől ilyen kockás hasat, de a szakadt crop top és a bugyiban végződő nadrág nem keltett kellemes összhatást a rajongókban.