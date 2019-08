Cameron Diaz augusztus 30-án ünnepli 47. születésnapját. A színésznőt öt évvel ezelőtt láthattuk utoljára a filmvásznon, azóta nyugdíjba vonult, többet nem szeretne filmezni, és főleg állandó reflektorfényben lenni. Ennek ellenére nem él teljesen visszavonultan, könyvet írt, és bizonyos témákban szívesen nyilatkozik.

1994-ben A Maszk című film tette híressé Cameron Diazt. Bájos külseje és mosolya már akkor lenyűgözte az egész világot. Egy csapásra befutott sztár lett, rengeteg filmben kapott lehetőséget, mint az Álljon meg a nászmenet, a Charlie angyalai, a Vanília égbolt, a Holiday, Míg a jackpot el nem választ, vagy a Rossz tanár, hogy csak néhányat említsünk. 2014-ben három filmben is láthattuk, de aztán bejelentette, hogy visszavonul a filmezéstől.

Ekkor egy régi barátja úgy nyilatkozott, hogy Cameronnak valójában nem volt való a tipikus hollywoodi sztárélet, és jól tette, hogy visszavonult. Valóban úgy fest, hogy a színésznő boldogabb, mint valaha, kiszállt a Hollywood diktálta tempóból, az elvárások hálójából, a szórakoztatóipart és a médiát még mindig uraló szépség- és fiatalságideálnak való megfelelésből.

Cameron Diaz 2013-ban jelentette meg első könyvét A test könyve címmel, amiben az egészséges életmódról ír, hiszen számára sem volt mindig nyilvánvaló, hogy az étkezés milyen fontos eleme a kiegyensúlyozott létezésnek, illetve hogy a testi és lelki harmónia milyen szorosan összefügg.

2016-ban bejelentette új könyvét, ami A hosszú élet könyve címmel jelent meg, és már a borítója is rendkívül szimpatikus és hiteles. A színésznőről készült közeli fotón jól látszanak a ráncok, mindössze egy teljesen natúr, nomakeup sminket kért a borítófotózáshoz Cameron. Mindez jól tükrözi az írása fő mondanivalóját is, ami nem azt feszegeti, hogyan nézhetünk ki minél fiatalabbnak. Cameron arról ír, hogyan változik a női test az öregedéssel, kezdve a 30-as években megjelenő első ősz hajszálaktól a menopauzán át azokig az egészségi problémákig, amelyek fokozottan érintik a nőket ötven felett. A könyvből nem hiányoznak a tudományos kutatási eredmények sem, de egy kevés spiritualitás is helyet kap benne. A könyv lényegében arról szól, hogyan tudunk minél tovább élni úgy, hogy az életminőségünk ne romoljon, egészségesek, boldogok és kiegyensúlyozottak legyünk, és idősebb korunkban is legalább annyira szeressünk a testünkben lenni, mint a húszas éveinkben.

Cameron Diaz nem csak üres frázisokat puffogtat, látszik rajta, hogy minden szava hiteles, és ő maga is ezek szerint él. Jól példázza ezt többek között, hogy sok kortársával ellentétben elutasítja a botoxot és a plasztikát, büszkén vállalja öregedő testét is. Az idő múlását úgy kezeli, mint a világ legtermészetesebb dolgát, hiszen végső soron az is, csak ezt néha elfelejtjük, ha éppen megzavarnak az aktuális szépségtrendek és elvárások.