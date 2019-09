A 2019-es őszi körömtrendek egyszerűen mesések! Imádnivalóak a színek, csodálatosak a glitterek, és egy régi nagy kedvenc is visszatért a divatba. Mutatjuk a részleteket!

Az ősz trendszínei

Korábban összegyűjtöttük a kifutók már előre jelzett őszi trendszíneket, amelyek közül sok árnyalatot a körmödre is választhatsz. Kifejezetten gazdag a felhozatal a különböző lila árnyalatokban a pasztelltől egészen a mély, illetve padlizsános árnyalatig. A pirosak közül a kedvencünk a merlot, azaz borvörös, illetve a bogyós piros árnyalat. Kifejezetten különleges a sötét színek között a mély bordós barnás árnyalat. A barnának a világosabb, fahéjas, mogyorós árnyalatai is izgalmasak, és a zöld szín szerelmesei sem fognak csalódni idén.

Glitterek minden mennyiségben

Elképesztő energiával robbant be a glitter az őszi körömlakktrendbe. A csillogó lakkok mellett a kifejezetten nagy és látványos glitterek mennek, ráadásul rengeteféle színben, a pirostól a kéken át a klasszikus aranyig sokféle szín megtalálható a palettán.

Francia manikűr

A 90-es években indult a francia manikűr hullám, ami azóta többször is fellendült, vagy éppen eltűnt az aktuális trendekből. Most újra nagy divat, a vörös szőnyegen is rengeteg híresség villantott mostanában francia manikűrt, mint Camilla Cabello, Bella Hadid, Kim Kardashian és Anne Hathaway. Elkészítésével otthon is megpróbálkozhatsz, egy kis gyakorlást ugyan igényel, de szuper kis szetteket lehet már kapni drogériákban is, amelyek a segítségedre lehetnek benne.