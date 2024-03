Ők az állatöv leginspirálóbb szülöttei

Kos

A merész, dinamikus és független Kos szinte minden esetben átveszi a vezetést, amit társai többnyire el is fogadnak. A tüzes Mars-szülöttnek eredendő képessége van a kihívások leküzdésére és mások inspirálására. Megingathatatlan elszántságuk és másokra is átragadó lelkesedésük az egyik legnagyobb erényük. Ha ők a társaid egy kalandban, neked is elszáll minden félelmed.