Boszorkány figyelmeztet: ezért vigyázz a házisárkányokkal!

Általában a kissé zsarnok természetű nőket szokták ezzel a jelzővel illetni, ám az ezotériában egy egészen más jelentése is van: ugyanis totem állatként is jelen lehet az életünkben. Hogy mi is az a totem állat? – Ezek a lények mindig spirituális szinten segítők, és védelmező szerepük van. Ez lehet valamilyen figura, szobor, kép, esetleg tetoválás, amit sokan azért tesznek ki az otthonukban vagy éppen varratnak magukra, hogy szerencsések és erősek legyenek, de ami a legfontosabb, hogy védelmet kapjanak. A sárkány, mint totem állat az összes őserőt jelképezi, a legtöbben ezért választják. Valóban nagyon díszes és szép, de legyünk nagyon óvatosak és körültekintőek ezzel a szimbólummal akár dekorációként, akár tetoválásként, mert amennyire van segítő erejük, ugyanúgy romboló hatásuk is lehet - figyelmeztet Iszet boszorkány.

Ezért veszélyesek a boszorkány szerint

A sárkány, mint totem állat azokra jelent veszélyt, akik mentálisan kicsit gyengébbek, mert így képtelenek uralni a sárkány erejét, sőt ez az erő akár ellenük is fordulhat. Hiszen a saját negatív oldalukat emeli, erősíti és ezáltal az élet minden területén bukást hoz számukra és nem a pozitív energiákat acélozza meg.

Ha valaki nem tudja uralni a sárkány energiáit, akkor abban a hevességet és az indulatot erősíti.

Növeli az egót, így a magányt és a gyarlóságot is.

Érzelmi szinten tűzzel kioltja maga körül a szeretetet, fizikai szinten pedig az anyagi javak elvesztését okozhatja, így akár elszegényedéshez is vezethet.

Az erők elszabadulását és zabolátlanságát okozza.

Hogy néz ki egy házisárkány?

– Előfordulhat, hogy a sárkány valahogy mindig megjelenik a mindennapjainkban. Ha ezt tapasztaljuk, akkor az azt jelenti, hogy teljes erőbedobással kell koncentrálnunk az előttünk álló feladatra – hangsúlyozza Iszet. – De mit is értek ez alatt pontosan? Például, ha nagy dolgot tervezünk az életünkben, valamin változtatnánk, és valamilyen formában egyfolytában szembetalálkozunk vele, például felbukkan egy kép, meglátunk egy tárgyat vagy bármilyen szimbólumot, akkor ezekre a jelekre érdemes odafigyelnünk.

Ugyanis a sárkány, mint totemállat erőt, kitartást és védelmezést mutat a feladatunkban, a tervünk megvalósításában. Ez lehet egyfajta útmutatás is a hosszú távú terveinkben. De azt nagyon fontos tudni, hogy ha megkaptuk ezt az erőt és védelmet hozzá, akkor már nem hátrálhatunk meg, mert akár bukást is hozhat spirituális szinten.

Segíteni is tudnak! Hogyan?

Az otthonunkban

– Ha az otthonunkban szeretnénk elhelyezni egy sárkány szobrot vagy akár kínai sárkány szobrot, ami a szerencsét jelképezi az élet minden területén, akkor ezeket a lakás központi részén helyezzük el. Csak arra ügyeljünk, hogy ha vásárolunk, esetleg kapunk egy ilyen tárgyat, azt mindig tisztítsuk meg. De hogyan is képzeljük el ezt a tisztítást? Tengeri sós vízzel jól mossuk át és hagyjuk megszáradni levegőn vagy éppen kint a napon. Így a nap energiájával, és ezáltal a tűz elemmel töltjük fel. De mindig tiszteljük szellemi erejét, ami körül veszi. Hiszen ezek mitikus lények, totem állatok, amelyek a mindennapi életünkben tudnak minket segíteni spirituálisan, ha hiszünk bennük. Emellett a totem sárkány az otthonunkat is megvédi a negatív szellemektől. Ám, ha ezt szeretnénk elérni, akkor javaslom, hogy ne magunk végezzük, hanem spirituális szakemberrel energetizáltassuk – mondja Iszet.