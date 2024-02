Csupa jót hoz az egyik jegynek a Sárkány éve: dől a pénz, bekopogtat a szerelem

2024 a Fa Sárkány esztendeje. A Kecskének változatos év lesz ez, de a sok változás mind pozitív eredményt hoz.

A Kecske jegyében született, aki 1931-ben, 1943-ban, 1955-ben, 1967-ben, 1979-ben, 1991-ben, 2003-ban vagy 2015-ben látta meg a napvilágot.

A Kecske a nyolcadik jegy, és a Föld eleméhez tartozik. A Sárkány évében a Fa elemhez kapcsolódva boldog lehet a Kecske, mert ezek táplálják az életterét. Sok energiájuk, ötletük és tenniakarásuk lesz most, és még szerencse is adatik, hogy terveiket véghez vigyék.



Hogy alakul a szerelem?

Ha ismerünk egy Kecskét, jól tudjuk, milyen segítőkész, önfeláldozó és jótékony. Annyira, hogy ez néha már meg is betegíti őket. Kinek használ, ha folyton csak utolsóként halad a sorban, ahová önként sorolta magát? De végre, 2024-ben a Kecske észhez tér, és elkezdi kovácsolni a maga szerencséjét. Ő lesz az első, a második és a harmadik is önmaga számára. Ennek egyik módja, hogy olyan kapcsolatokat keres, amikben végre megkapja a támogatást. Nem csak a szerelemben érvényes ez, szingliként is jól érvényesül. Ha így, ha úgy, idén betoppan az életébe a nagy szerelem, aki elhalmozza a kis Kecskét.