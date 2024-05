Heti szerelmi horoszkóp 2024. május 25-31.: ellenállhatatlanul vonzóvá tesz a mosolyod

A párkapcsolatban élő Oroszlánokat kimondottan provokálhatják majd, de semmiképp se ugorjanak! Az egyedülálló Szüzeknek pedig nem kell kezdeményezniük, elég, ha sodródnak. Íme, a heti szerelmi horoszkóp.

Heti szerelmi horoszkóp

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

A gyereknapi hétvége sok kacagásra ad okot akkor is, ha van és akkor is, ha nincs gyereketek. Meglephetitek magatokat vagy egymást valami aprósággal: lufi, frizbi, bármi. Hétfőtől gyomorforgató hullámvasúton találod magadat, ami a munkahelyi következetlenségből fakad. Idegeskedés helyett vizsgáld meg, tudsz-e javítani a dolgon! És ne vidd haza ezt!

Szingli Kos

A vasárnapi gyereknap kihozza belőled a gyereket. Akkor is, ha van, és akkor is, ha még nincs gyereked. Gyerekkel könnyebb és „legálisabb” például lufit, frizbit, vásárolni. De magadat is meglepheted ilyesmivel. Hétfőtől munkahelyi következetlenséggel kell megküzdened, ami elvonhatja a figyelmedet a párkereséstől, pedig éppen kezdene felpezsdülni…

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Mindkettőtöknek millió terve van a hétvégére, amiket minél előbb fésüljétek össze, nehogy keresztbe szervezzetek valamit! Neked szükséged lenne pár óra nyugira. Muszáj feltöltődnöd, mert hétfőtől ébernek és gyorsnak kellene lenned. Ez a közlekedésben és a munkádban is fontos. A szerelmed megértő lesz, ha mesélsz neki mindarról, ami foglalkoztat.

Szingli Bika

Elszomoríthat a gyereknap, mert vége a gyerekkornak, vagy felnőttek a gyerekek, vagy még nincs gyermeked. Szomorkodás helyett kényeztesd magadat! A bolygók szerint bármi jól eshet: fagyi, könyv, kávé, zene, de akár mind együtt. Hétfőtől nehéz kihívások elé állít az élet: egyrészt a feletteseddel kerülnöd kell a szóváltást, másrészt nem szabadna elmulasztanod egy randit…

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

A születésnapod közelsége, a gyereknap és a Jupiter Ikrekbe lépése is felvillanyoz téged. A kedvesed régen látott téged ennyit mosolyogni. Végre megnyugodhat, mert jól vagy testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt. Ezt csak akkor tudod fenntartani, ha a hét során ügyelsz rá, hogy kinek, mit, mennyit, mikor és hogyan mondasz. Te ebben jó vagy…

Szingli Ikrek

Népszerűséged topon van, amit a születésnapod közelségének és a Jupiter Ikrekbe lépésének is köszönhetsz. Ugye, tudod, hogy ellenállhatatlanul vonzóvá tesz, ha sokat mosolyogsz? Végre jól vagy testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt. Ezt csak akkor tudod fenntartani, ha a hét során ügyelsz rá, hogy kinek, mit, mennyit, mikor és hogyan mondasz. Te ebben utolérhetetlen vagy.

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

Már a hétvégén érzed, hogy valami készülődik. Csapdát sejtesz. Attól tartasz, hogy méltatlan helyzetbe kerülsz egy álhír vagy pletyka miatt. Jogos a félelmed: a Jupiter jegyváltása kísértések sorozatát szimbolizálja. Ne feledd, a pároddal muszáj őszintének lenned! És természetes, ha ezt kölcsönösségi alapon várod el…

Szingli Rák

Vasárnap a Jupiter jegyet vált. Innentől nagyon kell ügyelned, hogy kinek mennyit árulsz el magadról. Nem csak a telefonod és a bankkártyád PIN-kódját kell diszkréten kezelned, hanem az életed történetét is. A bolygók nem sok segítséget mutatnak most ebben. Viszont az ismerkedés nem működhet bizalom nélkül. Lehet, hogy kis szünetet kell tartanod - írja az Astronet.

