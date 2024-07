A babonák pszichológiája - Rítusok fontossága az életünkben

Szerencsét hoz

Egyes kutatók szerint, a babona tulajdonképpen a szorongás elhárításának egyik eszköze, a feszültség levezetésének a módja. Például, ha izgulunk egy vizsga miatt, de találunk egy négylevelű lóherét, vagy látunk egy kéményseprőt, akkor megnyugszunk, hogy az majd szerencsét hoz, így sokkal kevésbé leszünk lámpalázasak, nagyobb biztonságban tudjuk magunkat.

Bár a babonák többsége szájról szájra terjed, sok esetben mi magunk is kialakítunk személyre szabott hiedelmeket.

Ilyen például, ha csak egy bizonyos tollal vagyunk hajlandóak fontos szerződést aláírni, mert csak az hoz szerencsét. Az is gyakori, hogy egy bizonyos ruhadarabot mindenképpen viselnünk kell egy számunkra fontos eseményen, vagy nálunk kell lenni a kabalánknak, védelmező kövünknek, ha vizsgára, orvosi vizsgálatra, randira vagy más fontos találkozóra indulunk. Legtöbbször már nem is gondolunk a babonák eredetére, csupán a jelentése fontos számunkra, mivel érzelmileg hat ránk. Véd, óv, biztat és erőt ad nekünk.

A négylevelű lóhere sokak szerint szerencsét hoz

Forrás: Shutterstock

A rítusok jelen vannak

– Ha most azt gondoljuk, hogy mi biztos nem alkalmaztunk soha rítusokat az életünk során, akkor nagyon tévedünk! Mindannyiunk életében fontos szerepe volt és van. A rítusokat alapvetően három részre oszthatjuk. Az első, az elválasztó rítus, amikor elköszönünk a múlttól, ilyen például a legény- és lánybúcsú vagy az iskolai ballagás, búcsúbuli. A második, az eltávolító rítus, amikor úton vagyunk a régi és az új között, például az, amikor az iskolát befejezve elutazunk nyaralni, mielőtt munkába állunk. Végül a harmadik, a beépítő rítus, melynek feladata a beilleszkedés az új helyzetbe, például az iskolai évnyitó vagy a házasságkötés. Tehát a rítusok segítik az elválást a múlttól, biztosítanak egy köztes helyzetet, ezzel megteremtik az átmenetet a régiből az újba és végül segítenek nekünk az új egyensúly kialakításában – avat be dr. Makai Gábor.

Rituáléval a kiégés ellen

– Egyre több embert érint a burn out, vagyis a kiégés szindróma, amely igencsak súlyos következményekkel járhat. A legtöbb kiégéssel foglalkozó cikkben megjelenik az egyik legfontosabb tanács, ami egyben megelőzésre is kiváló: válasszuk külön a munkát és a magánéletet! Ebben is kifejezetten nagy segítséget nyújthatnak az egyéni babonáink.

Keressünk magunknak egy saját szokást, melynek segítségével nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is meg tudunk érkezni a munkához, illetve le tudjuk zárni.

Ezt akkor is alkalmazzuk, ha otthon dolgozunk. Mielőtt elindulunk vagy munkához látunk, hajtsuk végre a saját kis rituálénkat, és amikor befejezzük, akkor is. Ez lehet bármi, akár egy pár perc ücsörgés csukott szemmel, teljes csendben, akár az, hogy az egész testünket átmozgatjuk, vagy légzőgyakorlatokat végzünk, de akár lehet egy képzeletbeli varázsköpenyünk is, amit munka kezdetén felveszünk, a végén pedig leveszünk. A lényeg, hogy a nyitó és záró rítus között csak a munkával foglalkozunk, de azon kívül viszont még a gondolatainkat is távol tartjuk tőle – tanácsolja a pszichológus.