Óvatosan a kártyajóslással - nagy veszélyeket rejthet

A jóslás már az emberiség kezdete óta létezik, hiszen mindenkit foglalkoztat, hogy mit hoz a jövő. Nagyon sokfajta módszert alkalmaznak azok, akik ennek a csodálatos és különleges képességnek a birtokában vannak, például kártyajóslással fürkészik a jövőt - kezdi Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

A kártya nem játék!

A kártya jóslásnál fontos, hogy különleges képességgel vagyis médiumi képességgel rendelkezzen az, aki végzi. Sajnos napjainkban számos helyen könnyen beszerezhetőek a jós kártyák. Emiatt sokan úgy vélik, hogy csak vesznek egy kártyát, megtanulják azok jelentését, esetleg még azt is, hogyan kell őket kirakni, de ha nincs meg a tisztánlátásuk, médiumi képességük, akkor ez nagyon veszélyes lehet mindenki számára: arra is, aki jósoltat, és arra is, aki a jóslást végzi. Ugyanis a kártya nem csupán jóslásra van, hanem egy spirituális eszköz is. Régen ezt nagyon komolyan vették az emberek, és nem puszta szórakozásból vagy csak kíváncsiságból fogták a kezükbe, hanem igenis tisztelték a kártyát, és azt, aki ennek a tudománynak a birtokában volt. Éppen ezért mindig is nagyon óvták és nagy tisztelettel viseltettek a jóskártyák iránt. Mert pontosan tudták, hogy a jóslás nem játék és nem mindenki tudja ennek a tudományát kellően elsajátítani, még akkor sem, ha pontosan megtanulja a lapok jelentését. Még a kártyák tárolására is nagy gondot fordítottak régen, mivel a szellemvilág segíti a jóst a használatban.

Bevonzhatjuk a negatív dolgokat

Nem szabad csak kíváncsiskodásból vagy egyfajta szórakozásból használni, mert ez is egy mágikus eszköz. Hiszen, ha nem megfelelően olvassa valaki össze a lapokat vagy nem megfelelően értelmezi annak a jelentését, akkor akár egy sor negatív akadályt bevonzhat az életébe. Mert tegyük fel, hogy valaki, akinek jósoltak vagy akár magának végezte el, nem jól értelmezett például egy balesetre való figyelmeztetést vagy éppen az ellenkezőjét gondolta a lapokról, azzal mennyit árthat. Hiszen a kártya jóslással az életünk könyvébe olvasunk, illetve nézünk bele, és nagyon könnyű félreérteni benne a dolgokat.

Mire figyeljünk még?

Veszélyes, ha valaki nem tisztítja meg a kártyát minden jóslás előtt vagy utána, mert a kártya megtartja a rezgéseket, és így akár téves információt is adhat a kérdezőnek.