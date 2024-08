Csillagjegyed elárulja, hogyan változik meg a viselkedésed, amikor szerelmes leszel

Beleszeretni valakibe csodás érzés, ugyanakkor aggasztó is lehet. Vonzódsz valakihez, de megpróbálod leplezni, igyekszel úgy csinálni, mintha nem érdekelne, de miközben te azt hiszed, senkinek fel sem tűnik, mit érzel, a környezetedben mindenkinek nyilvánvaló, hogy gyengéd érzelmeket táplálsz, és az is, ki iránt. Hogyan árul el a tested anélkül, hogy tudnál róla? A csillagjegyed megmutatja, miben változik a viselkedésed, amikor szerelembe esel.

Csillagjegyed megmutatja, hogyan buktat le a testeszéded, ha szerelmes vagy

Forrás: Shutterstock

Így viselkednek a csillagjegyek, amikor beleszeretnek valakibe

Lássuk, az első 6 csillagjegy mit tesz, ami miatt a vak is látja, hogy szerelmes!

Kos

Amikor a Kos belezúg valakibe, hiszi, hogy az izgalmát kordában tudja tartani, félreteszi az aggodalmait, és a tettek mezejére lép. Néha bejön a letámadás, máskor nem. Jó hír, hogy ha a Kos szerelme viszonzatlan, azt rögtön megérzi, és nem pazarol energiát arra, hogy olyan szekér után fusson, amelyik nem veszi fel. Általában azonban az a jellemző, hogy az érdeklődés kölcsönös, hiszen a Kos lelkesedése és magabiztossága rendkívül vonzó.

Bika

Ha a Bika beleszeret valakibe, lezár, visszahúzódik, inkább nem szól egy szót sem, minthogy olyasmit mondjon, amit utólag meg kéne bánnia. Mindenki érzi, hogy van valami, de senki nem tud konkrétumot, ahogy azt sem, ki lehet a vonzalma tárgya. Nagyon jól fejlett érzékkel kell rendelkezni a kiszemeltjének, ha még azelőtt tudni szeretné, hogy érte rajong, mielőtt el is múlik a fellángolás. Éppen ezért a Bika szerelme pontosan ott végződik, ahol elkezdődött: a fejében.

Ikrek

A kettősség jellemzi a csillagjegyet a szerelemben is. Ha fellángol valaki iránt, próbál hideg és távolságtartó lenni, ami már önmagában is árulkodó jel, de nem ez a probléma. A beszélgetés, ismerkedés során, humorral, az intellektusa megcsillogtatásával eljuthatna oda, hogy vágyai netovábbja is hasonló érzelmeket tápláljon iránta, de a másik énje nem bír magával, kitör és rátelepszik áldozatára. Pedig némi visszafogottsággal és önuralommal egy melegszívű, megnyerő ember képét mutathatná, amilyen valójában.