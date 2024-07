3 csillagjegy, akik a legrosszabb szomszédaid lehetnek: leskelődnek, hangosak és ki is pletykálnak

Oroszlán (július 23. - augusztus 22.)

Az Oroszlánok büszkék, magabiztosak és szeretnek a figyelem középpontjában lenni. Ennek köszönhetően az Ikrekhez hasonlóan gyakran rendeznek nagy bulikat, hangos összejöveteleket, amelyek a szomszédok életét is befolyásolhatják. Szeretik a luxust és a kényelmet, ezért gyakran a teraszukon pihengetnek, ha nincs szerencsénk az ablakunk alatt pár méterrel grilleznek, aminek a sülő hús illata pedig a mi szobánkat is beteríti. Ha a lépcsőházban vagy az utcán találkozol vele, nem tudsz szabadulni tőle, mindig van egy olyan történet a tarsolyába, amelyben természetesen valami nagyszerűt vitt véghez és hosszasan el is meséli. Ha pedig netán smink nélkül vagy otthoni ruhában szaladsz le a kisboltba és találkoztok, tuti, hogy a szájára vesz és akinek csak teheti, elmondja, milyen igénytelen vagy.