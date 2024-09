Heti horoszkóp 2024. szeptember 2-8.: az újhold friss energiákat hoz, de ez nem minden...

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Kevés is elég ahhoz, hogy szeptember első hetében magad alá ess és/vagy lebetegedj. Kíméletlen konstellációk lesznek az égen: kedden Mars-Neptunusz fényszög, vasárnap Nap-Szaturnusz szembenállás. Hiába lesz kedden hajnalban újhold a Szűzben, te most nem tudsz örülni. Úgy érzed meg kell védened magadat. De ha védekezésre rendezkedsz be, erőt pocsékolsz.

