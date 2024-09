Napi horoszkóp 2024. szeptember 27.: felbukkan a féltékenység

Az Oroszlánba lépő Hold általában a magabiztosság, a büszkeség és az önkifejezés energiáit hozza előtérbe, azonban a Plútó erőteljes hatása pénteken árnyalja a képet, ezért ne lepődjünk meg, ha a nap folyamán felbukkan a féltékenység vagy a rivalizálás is az életünkben. Lássuk, kinek mit tartogat a mai horoszkóp!

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Nagyon izgalmas nap lesz a mai! A Hold már belép az Oroszlánba, ami a büszkeség témáját hozza fókuszba. Te mire, vagy kire vagy büszke? Ez az Oroszlán hold szembekerül a Plútóval, és jelzi a féltékenységet, rivalizálást is - ez szerencsére csak múló állapot.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A jegy szülötteként te igényled az állandóságot. Most azonban eljött a te időd! Kavard fel az állóvizet, ne csak sodródj az eseményekkel! Ha valóban szeretnél elérni valamit, állj fel és tegyél érte valamit. Az Oroszlán Hold segít ebben.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Hold és a Plútó fényszöge jelzi, hogy valaki erőszakosan próbálja ráerőltetni az akaratát a másikra. Persze rád is igaz, hogy el kell tudnod fogadni, ha mások külön utakon járnak, hogyha nem egyeznek az elképzeléseitek! Ne erőszakold másokra te se a saját terveid.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Hold ma belép a ragyogó Oroszlánba, és nemcsak negatív, hanem kedvező fényszögeket is kap. Valakitől kedves gesztust tapasztalsz, amire nem számítottál és ez a lelkiállapotodra is hatással lesz. Rögtön másképpen látod a világot, még a Nap is szebben süt hirtelen.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A Hold ma belép a jegyedbe, de kap egy Plútó szembenállást, ami bizony azt jelzi, hogy valaki féltékeny lehet rád, vagy irigyel. De hát ismered a mondást: inkább irigyeljenek, mint sajnáljanak! Ehhez tartsd magad, és ne foglalkozz az illetővel.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Lehet, hogy te időt, energiát nem sajnálva küzdesz valamiért, de ha a többiek nem veszik ki a részüket, akkor te hiába feszülsz bele a munkába. És ha ezt nem értik, akkor magukra vessenek... Ma csak hagyd, hogy menjenek a dolgok a maguk útján a munkahelyeden, anélkül, hogy közbeavatkoznál.

