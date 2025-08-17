Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 17., vasárnap

Te is teljesen kivagy a hétfőktől? A pszichológus elárulja, miért: nem csak az új munkahét az oka

pszichológus boldogság mentális egészség
Life.hu
2025.08.17.
Te hogy bírod a hét első napját? A pszichológus szerint okkal gyűlölik annyian a hétfőt.

A hétfő sokak számára a hét legnehezebb napja, amit gyakran szorongás, fáradtság és motiválatlanság kísér. De vajon mi áll ennek hátterében a pszichológus szerint? Miért érezzük úgy, hogy a hétfő egyfajta akadály, amit le kell küzdenünk, hogy elérjük a hét többi napját? 

Forrás: Shutterstock

A pszichológus szerint a hétfő okkal a legkevésbé kedvelt nap

A pszichológusok szerint a hétfői szorongás, vagy ahogy egyesek nevezik, az anxious monday jelenség több tényező együttes hatásának eredménye. Az egyik fő ok a hétvégi pihenés utáni hirtelen visszatérés a munkába. A hétvége alatt sokan lazítanak, feltöltődnek, és megszabadulnak a hétköznapi stressztől. A hétfő reggel azonban hirtelen visszaránt minket a munka világába, ami szorongást válthat ki. Ezen kívül a hétfői nap gyakran tele van teendőkkel és elvárásokkal, ami nyomást helyez ránk. A munkahelyi feladatok, határidők és a heti tervek gondolata mind hozzájárulhatnak a hétfői szorongás érzéséhez. Ez a nyomás pedig könnyen kimerítheti az energiáinkat, és csökkentheti a motivációnkat.

Hogyan csökkenthetjük a hétfői szorongást?

A pszichológusok szerint többféle módon is csökkenthetjük a hétfői szorongást. Az egyik leghatékonyabb módszer, ha már vasárnap este elkezdünk felkészülni a hétfőre. Ez magában foglalhatja a munkahelyi feladatok előkészítését, a heti tervek átgondolását és a szükséges eszközök előkészítését. Ez segíthet abban, hogy hétfő reggel ne érezzük magunkat túlterheltnek. Ezen kívül fontos, hogy a hétfői napot ne tekintsük tehernek, hanem lehetőségnek. Próbáljunk meg pozitívan hozzáállni a hétfőhöz, és tekintsük azt a hét kezdetének, amikor új célokat tűzhetünk ki, és új lehetőségeket fedezhetünk fel. Végül, ne feledkezzünk meg a pihenés fontosságáról sem. A hétvégi pihenés segít feltöltődni, de fontos, hogy a hét folyamán is időt szánjunk a kikapcsolódásra és a regenerálódásra. Ez segíthet abban, hogy a hétfő ne legyen olyan megterhelő, és könnyebben átvészeljük a hét eleji szorongást.

A hétfői szorongás egy gyakori jelenség, amit több tényező is okozhat. Fontos, hogy tudatosan készüljünk fel a hétfőre, próbáljunk meg pozitívan hozzáállni, és ne feledkezzünk meg a pihenés fontosságáról. Ezek a lépések segíthetnek abban, hogy a hétfő ne legyen olyan megterhelő, és könnyebben átvészeljük a hét eleji szorongást.

