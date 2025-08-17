A 80-20-as szabály Jennifer Aniston elképesztő testének titka: te is könnyedén elsajátíthatod

Kiderítettük, milyen fogyókúra tartja formában évtizedek óta Jennifer Anistont.
Az 55 éves Jennifer Aniston jobb formában van, mint valaha – na jó, ez nem igaz, valójában emberemlékezet óta tökéletes formában van mindenféle megingás nélkül.
A 80-20 lényege, hogy 80%-ban tudatosan, egészségesen étkezik, viszont a maradék 20%-ban azt eszik, amit csak megkíván.
A gyakorlatban a módszer a következőképpen néz ki: a hét 80 százalékában igyekszik egészséges, tápanyagban gazdag ételeket fogyasztani, azaz sok fehérjét, salátát, szárnyast és tonnányi vizet. Kerüli a túl sok sót és a salátákhoz is kizárólag ecetet használ öntetként.
A további 20 százalékban azonban mindent megenged magának, amit a hét másik részében tiltott: sajtburger, sült krumpli, pizza, tészta – minden jöhet.
Emellett pedig természetesen rengeteget mozog: hetente ötször edz, leginkább saját testsúlyos edzéseket és kardiót folytat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.