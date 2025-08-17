A 80-20-as szabály Jennifer Aniston elképesztő testének titka: te is könnyedén elsajátíthatod

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Nagy Kata
2025.08.17.
Örök érvényű igazság, hogy Jennifer Aniston teste tökéletes. Pont. Évtizedek óta nem láttunk róla még egy paparazzi fotót sem, ahol kicsit elengedte volna magát, vagy ami előnytelen lett volna, így természetesen élünk-halunk az infóért, hogy vajon mi lehet Jennifer Aniston titka.

Kiderítettük, milyen fogyókúra tartja formában évtizedek óta Jennifer Anistont. 

Jennifer Aniston a Golden Gobe díjátadón
Jennifer Aniston alakja tökéletes.
Forrás: FilmMagic

Jennifer Aniston diétája egyszerűbb, mint gondolnád 

Minden az arányokon múlik 

Az 55 éves Jennifer Aniston jobb formában van, mint valaha – na jó, ez nem igaz, valójában emberemlékezet óta tökéletes formában van mindenféle megingás nélkül.

Azt gondolnánk, hogy ahhoz, hogy ezt az állapotot fenntartsa, extra szigorú diétákat kell tartania, de ez egyáltalán nincs így: a 80-20-as étrendnek köszönhetően tartja formában magát a szépséges színésznő.

A 80-20 lényege, hogy 80%-ban tudatosan, egészségesen étkezik, viszont a maradék 20%-ban azt eszik, amit csak megkíván. 

Csalás tudatosan 

A gyakorlatban a módszer a következőképpen néz ki: a hét 80 százalékában igyekszik egészséges, tápanyagban gazdag ételeket fogyasztani, azaz sok fehérjét, salátát, szárnyast és tonnányi vizet. Kerüli a túl sok sót és a salátákhoz is kizárólag ecetet használ öntetként.

A további 20 százalékban azonban mindent megenged magának, amit a hét másik részében tiltott: sajtburger, sült krumpli, pizza, tészta – minden jöhet.

Emellett pedig természetesen rengeteget mozog: hetente ötször edz, leginkább saját testsúlyos edzéseket és kardiót folytat. 

