A 80-20-as szabály Jennifer Aniston elképesztő testének titka: te is könnyedén elsajátíthatod

Kiderítettük, milyen fogyókúra tartja formában évtizedek óta Jennifer Anistont.

Jennifer Aniston alakja tökéletes.

Forrás: FilmMagic

Jennifer Aniston diétája egyszerűbb, mint gondolnád

Minden az arányokon múlik

Az 55 éves Jennifer Aniston jobb formában van, mint valaha – na jó, ez nem igaz, valójában emberemlékezet óta tökéletes formában van mindenféle megingás nélkül.

Azt gondolnánk, hogy ahhoz, hogy ezt az állapotot fenntartsa, extra szigorú diétákat kell tartania, de ez egyáltalán nincs így: a 80-20-as étrendnek köszönhetően tartja formában magát a szépséges színésznő.

A 80-20 lényege, hogy 80%-ban tudatosan, egészségesen étkezik, viszont a maradék 20%-ban azt eszik, amit csak megkíván.

Csalás tudatosan

A gyakorlatban a módszer a következőképpen néz ki: a hét 80 százalékában igyekszik egészséges, tápanyagban gazdag ételeket fogyasztani, azaz sok fehérjét, salátát, szárnyast és tonnányi vizet. Kerüli a túl sok sót és a salátákhoz is kizárólag ecetet használ öntetként.

A további 20 százalékban azonban mindent megenged magának, amit a hét másik részében tiltott: sajtburger, sült krumpli, pizza, tészta – minden jöhet.

Emellett pedig természetesen rengeteget mozog: hetente ötször edz, leginkább saját testsúlyos edzéseket és kardiót folytat.