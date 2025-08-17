Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 17., vasárnap

Most érkezett a lesújtó hír: elhunyt a Superman sztárja Terence Stamp

Komáromi Bence
2025.08.17.
Nem sokkal a 87. születésnapja után elveszítettük az Oscar-díjra jelölt Terence Stampot. A sokoldalú színész legismertebb szerepe nem más volt, mint a Superman filmek főgonosza Zod tábornok.

Életének 87. évében elhunyt Terence Stamp Oscar-díjra jelölt színész. Bár filmek tucatjaiban szerepelt az elmúlt évtizedekben Terence Stamp, a legtöbben mégis az eredeti Superman filmek főgonoszával Zod tábornokkal azonosítják őt a mai napig. A tehetséges karakterszínész azonban a korai képregényfilmek után a western, és a thriller műfaja felé vette az irányt, és számos alkotásban szerepelt egészen 2021-ig. Többek között a Star Wars Bajlós árnyakban, és a Netflixes Gyagyás gyilkosságban is tiszteletét tette. Végül 83 évesen vonult vissza végleg a filmezéstől.

Elhunyt Terence Stamp a Superman sztárja
Forrás: Getty Images North America

A Superman filmek hozták el neki a nagy áttörést

Stamp London szegénynegyedébe született, az apja egy vontatóhajó-fűtője volt, mégis mindent megtett, hogy a fia semmiben ne szenvedjen hiányt. Fizette a fia iskoláztatását a II. világháború alatt, és mindent megtett, hogy jó tanuló váljon belőle. Stamp meghálálta ezt és az iskola elvégzése után a reklámszakmában helyezkedett el, majd színészként ösztöndíjat nyert a drámatagozatra, és onnantól kezdve nem volt visszaút. Játszott színházban, és filmekben is, majd kipróbálta magát az olasz filmgyártsában is. Végül a 70-es években Hollywoodba költözött és elvállalta a Superman filmek főgonoszának szerepét.

A színész erről a szerepről azt mesélte egy későbbi interjújában, hogy éppen Indiában tantrikus szextanárnak készült, amikor a menedzsere felhívta, hogy visszacsábítsa őt a filmezés világába.

Végül Stamp nem bánta meg, hogy Hollywoodot választotta és ezt követően még hosszú évtizedekig keresett színészként élt Los Angelesben. Ezen kívül egész életén át jó barátságot ápolt az Oscar-díjas brit színésszel Michael Caine-nel, akivel még közös albérleten is osztoztak Londonban fiatalon. - számolt be róla a Mirror

