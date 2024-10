Csillagjegyek, akik jobb, ha vigyáznak magukra a hétvégén

A Skorpió, a Bak és az Ikrek csillagjegyek számára ez a hétvége olyan veszélyeket rejthet magában, amire nem árt felkészülni. Ezek nem feltétlenül egyértelmű veszélyforrások: van, akinél például az érzelmek ingadozása jelenti a nehézséget, de ha nem figyelünk oda ezekre, akkor jelentős testi-lelki problémák merülhetnek fel az életünkben. A lelassulás, a meditáció és a pihenés éppúgy fontos, mint a házimunka, a bulizás, vagy a sport. Próbáljuk megtalálni a balanszot és ne feszítsük túl a húrt.

Ezek a csillagjegyek jobban teszik, ha arra fókuszálnak, hogy megtalálják a balanszot

Ezek a csillagjegyek jobb, ha a nyugalmat választják ezen a hétvégén

1. Skorpió

Ez a hétvége erős érzelmi megpróbáltatásokat hozhat a Skorpió szülötteinek. Nagyon fontos, hogy ezek az érzések kifejezésre kerüljenek és semmiképp se legyenek elfojtva. Ha Skorpió vagy és azon kapod magad a hétvégén, hogy semmihez sincs kedved, ne aggódj: a szervezeted ezzel jelzi, hogy pihenésre, befelé figyelésre van szükséged. Erősen ajánlott egy digitális méregtelenítés is: ugyanis az utóbbi időben jelentősen megugrott a telefonhasználat gyakorisága az életedben és ez hatással van az idegrendszeredre is – célszerű néhány órára kikapcsolnod az okos eszközeidet és elmélyülni abban, hogy hol tartasz és merre érdemes tovább haladnod.

2. Bak

A Bak számára ez a hétvége a munkáról és a teendőkről szól, ami azt a veszélyt hordozza magában, hogy a pihenésre semmi idő nem jut. Ez kimerültséghez, kiboruláshoz is vezethet, így célszerű már most kijelölni azt a minimum kétszer 20 percet, amikor becsukod a szemed és relaxálsz. Ne feledd: nem minden a munkáról és a ház körüli teendőkről szól, néha nem árt megengedni magunknak, hogy lazítsunk – és erre a legjobb alkalom a hétvége. A kirándulás most kifejezetten jót tesz, mozdulj ki, sétálj, élvezd a természetet, olvass, vagy nézz meg pároddal egy kellemes hangulatú filmet. Ha előre összeírod a teendőidet, akkor nyugodtabb leszel és nem fogsz azon aggódni, hogy valamit nem sikerül elvégezni időben.

3. Ikrek

Az Ikrek jegyében születettek hajlamosak a szétszórtságra és jobb, ha vigyáznak, mert ezen a hétvégén könnyen bajba kerülhetnek emiatt. Kedves Ikrek, bizonyára felfedezted már azt a tulajdonságod, hogy feladataid közben szeretsz elkalandozni, és ez néha bele is fér, hiszen mindenki úgy szeret, ahogy vagy. Most azonban fokozottan figyelned kell arra, hogy egy-egy ilyen pillanat komoly veszélyeket rejthet magában a testi egészségedre vonatkozóan. Ha átmész az úton, többször nézz szét és ha hosszabb útra indulnál, válaszd inkább a tömegközlekedést az autó helyett. Ha mégis kocsival mennél, tarts pihenőket. Ne felejtsd el kipihenni magad, mert a folytonos pörgés egy idő után megbosszulja magát. Sportolj, sétálj, de utána fontos, hogy hagyj időt a regenerálódásra is. Ha kimerültél a héten, akkor fokozottan figyelj most arra, hogy egészséges ételeket és italokat fogyassz; kerüld az alkoholt és a gyorséttermi ételeket.