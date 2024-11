Napi horoszkóp 2024. november 2.: az Oroszlán ma kissé magányosnak érzi magát, a Szűznek valaki megdobogtatja a szívét

A napi horoszkóp remek élményeket ígér erre a hétvégére. Szűz szülötteként, ma az itt és most jobban érdekel, mint a múlt elemezgetése. Érdeklődésed szerteágazó, állandó mozgékonyság jellemez, szívesen kimozdulnál, de most nem könnyen találsz magadnak olyan partnert, aki veled tartana. Oroszlán jegyűként ma előfordul, hogy kissé ingerlékeny, indulatos leszel, nehezen tűröd az ellentmondást, az eltérő nézeteket vallókat mindenáron meg akarod győzni. Ha további részletekre vagy kíváncsi, görgess tovább, és olvasd el a mai horoszkópod a szombati napra!

Napi horoszkóp 2024. november 1.

Forrás: Shutterstock

Napi horoszkóp 2024. november 2., szombat:

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ma egy rokonod kellemetlen helyzetbe hozhat téged, úgy, hogy megpróbálja a saját felelősségét rád hárítani. Állj ki magadért, és világosítsd fel, a saját sorsáért mindenki saját maga felelős. Persze szívesen segítesz neki, ha tudsz, de nem viszed el helyette a balhét. Ideje, hogy felnőjön!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ma úgy érzed a kelleténél is több probléma üti fel a fejét az otthonodban. Szerencsére nem vagy egyedül, bízd rá magad a partneredre és engedd, hogy segítsen neked. Nem tudsz mindent egyedül megoldani. Kedvesed csak arra vár, hogy még jobban beengedd az életedbe.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ha kéz a kézben haladsz a partnereddel egy úton, akkor nem csak az út végére kell koncentrálnod. A lényeg az utazás maga. Ha nem élvezed a cél felé vezető utat, a boldogságot sem fogod megtalálni a mindennapokban, és így a cél is értelmét veszti.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.) Az elmúlt napokban úgy érezhetted, hogy magányos vagy, de ma végre összefutsz valakivel, aki mélyen megérinti a szívedet. Adj neki egy esélyt, engedd el magad, és hagyd, hogy az univerzum átvegye az irányítást az életedben.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Ha valakit szeretünk, akkor a hibáival együtt szeretjük, de te nehezen tudod elfogadni ezeket a hibákat. Ez eltávolíthat a partneredtől, amitől viszont magányosnak érezheted magad. Kedvesed így is melletted áll, és szeret. Ennek fényében igazán lehetnél egy kicsit elnézőbb vele.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Egy meghívásnak eleget téve, elmész egy találkozóra, amihez először semmi kedved. De talán az elmúlt napok után a lelkednek és a szívednek épp erre van szüksége, fogadd el. A sok megpróbáltatás és a szomorúság után engedj végre teret a vidámságnak és egy új szerelemnek.

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)

Napról napra egyre biztosabb vagy a dologban, már világos, hogy pontosan merre kellene tovább menj az életben, és most végre mersz tenni is érte. Tartsd magadat ehhez a döntéshez, mert most végre van esélyed arra, hogy kitörj abból a régóta fennálló helyzetből, amely boldogtalanná tett.

Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.) Ma romantikus hangulatba kerülsz. De fő az elővigyázatosság, főleg, ha egy új ismeretlen illető tűnik fel a színen. Az egész hétvégédre rányomja bélyegét ez a romantikus és játékos éned. Beszélgess vele hosszan és őszintén, így lesz alkalmad megismerned közelebbről.

Nyilas napi horoszkóp (11.23-12.21.)

Valaki a környezetedben elakad az életben, így rád vár a feladat, hogy felvilágosítsd és átsegítsd ezen a nehéz helyzeten. Nem lesz könnyű feladat ezt megtenned, de a további lelki sérülés elkerülése érdekében muszáj, hogy kíméletlen és őszinte legyél vele.

Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.)

Mielőtt esetleg durva, vagy bántó megjegyzést tennél valakire, számolj el tízig és inkább fogalmazz finomabban. Még ha igazad is van, nem érdemes teljesen a földbe döngölnöd a másikat, csak azért, hogy bebizonyítsd, neked volt igazad. Ez nem túl elegáns megoldás tőled.

Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)

Valaki nagyon nem szeretné, hogy azon az úton haladj tovább, melyen eddig. Meglehet, féltékeny a sikeredre, anyagi helyzetedre, vagy csak saját pozícióját védi. Bárhogy is, légy vele óvatos, mindenképpen várható, hogy tesz is valamit az ellen, hogy továbblépj a ranglétrán.

Halak napi horoszkóp (02.19-03.20.)

Halakként hatalmas szíved van, nagyon tudsz szeretni, és ragaszkodni ahhoz a partneredhez, akit évekkel ezelőtt elfogadtál társnak, és ez ma fokozottabban igaz lesz. Egyszerűen úgy érzed, hogy nélküle egy lépést sem szeretnél tenni. Ha rá nézel, úgy érzed, hogy önmagadért annyira nem, de a másikért bármire képes vagy.