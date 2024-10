Bika

A Bika csillagjegy szülöttei számára a valódi értékek számítanak: elítélnek mindent, amit külsőségesnek, vagy üresnek ítélnek meg. Alapvetően nyugodt és magabiztos személyiségek, akik nagyra értékelik a kiszámíthatóságot és a biztonságot. Nem kedvelik a váratlan helyzeteket, és messze elkerülik azokat az embereket, akik bizalmatlanságra adnak okot. Ők maguk is a hűség mintapéldái: nem csak a szerelemben, hanem a baráti kapcsolatokban is. Mindig lehet rájuk számítani; a Bika szülöttei a legnagyobb bajban is képesek megőrizni a nyugalmukat és ezt a nyugalmat kiterjeszteni a körülöttük lévőkre. Végtelenül türelmesek a szeretteikkel, és minden körülmények között kitartanak amellett, aki mellett elköteleződtek.