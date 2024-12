Esküvő a láthatáron: 3 csillagjegy, akinek karácsonykor kérik meg a kezét

Oroszlánként imádod, hogy ezen az estén minden rólad szól

Forrás: Shutterstock

Nyilas (november 22. – december 21.)

Nem a külsőségeknek élsz, az ilyesmi nem érdekel, ahogy a karrier és pénz sem hoz lázba. Képes vagy értékelni az élet apró kis csodáit és szépségeit. Ebben az évben is meg voltál elégedve azzal, amit a sors eléd sodort, nem vágytál most ennél többre. Nyilas jegyűként azonban az év vége ígéretes lehet a magánélet, a szerelem szempontjából. Bár alapvetően a szellem embere vagy, legfeljebb azért van szükséged társra, hogy legyen kinek elmeséld a világ bonyolult működését – a bolygóállások segítenek abban, hogy partnereddel való viszonyod magasabb szintre tudjon lépni. A Jupiter és a Vénusz hatása miatt most nyitottabban állsz az elköteleződéshez, és úgy tűnik partnered is képes meghozni végre azt a bizonyos komoly lépést.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: