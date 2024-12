Gondoltad volna? Ez a karácsonyi film lennél a csillagjegyed szerint

A karácsonyi filmek évről évre elvarázsolnak minket, és segítenek ráhangolódni az ünnepekre. Talán nem sok időd van a decemberi rohanás közepette, amikor az ünnepi készülődés és a teendők listája végtelennek tűnik, de néha tarts egy szünetet két ajándékcsomagolás között, fogj egy csésze forró kakaót, vackolódj be a kanapéra, és vesd bele magad egy jó kis filmmaratonba! A klasszikus karácsonyi filmektől a romantikus történetekig biztosan megtalálod a számodra legszebb, vagy épp legviccesebb történet. Ebben pedig most a csillagjegyed is segíthet!

Karácsonyi film klasszikusok: a csillagjegyed elárulja melyik a kedvenced

Forrás: Shutterstock

Karácsonyi film klasszikusok: a csillagjegyed elárulja melyiket válaszd

Kos filmje (03.21.-04.20.): Drágán add az életed

Ha a Kos jegyében születtél, akkor valószínűleg rajongsz az akciófilmekért, amelyek szinte az egekbe repítik az adrenalinszintedet. Kalandvágyó és félelmet nem ismerő személy vagy, pont, mint Bruce Willis, a Drágán add az életed! főszereplője. John McClane nyomozó New Yorkból Los Angelesbe tart, hogy rendbe hozza házasságát. Még csak nem is sejti, hogy rajta kívül még mások is nagy dobásra készülnek Los Angelesben, méghozzá éppen a szeretet ünnepén.

Bika filmje (04.21.-05.20.): Télapu

Csillagjegyed alapján egy megbízható, olykor makacs és állhatatos személy vagy. Olyan film illik hozzád a legjobban, amiben van egy kis akció, ám mégis komikus, mint például a Télapu. A 90-es években egy Scott Calvin (Tim Allen) nevű férfi véletlenül kinyírja a Télapót. Miután az Északi-sarkra szállítja, azon kapja magát, hogy ő lett új Télapó. A manók és a rénszarvasok természetesen felkerekednek vele és segítik útján.

Ikrek filmje (05.21.-06.21.): Múlt karácsony

Jegyed alapján segítőkész és nyitott személyiség vagy, nyitott és őszintén kíváncsi mások gondolataira, véleményére. Figyelmed néha elkalandozik. Az egyik legjobb tulajdonságod, hogy nagyon könnyen megtalálod a közös hangot a környezetedben élő emberekkel. A Múlt karácsony című film főszereplőjével is nagyon hamar közös nevezőre kerülnél. Kate-el, aki csengettyűs cipőben csetlik-botlik London utcáin és közben sorra hozza a saját rossz döntéseit.

Rák filmje (06.22-07.22.): Jégvarázs

Kétségtelenül te vagy az egyik legérzékenyebb állatövi jegy. Fontos számodra a múlt, a gyökereidet előszeretettel ápolod, a kötődés, éppen ezért nehézséget jelent számodra az elengedés. Rendkívül fontos számodra a biztos pont az életedben, ami többnyire a családodat jelenti. Talán éppen emiatt lehet az egyik kedvenc meséd a Jégvarázs. A történet központi üzenete - természetesen - a szeret szerepének hangsúlyozása, ami minden jeget felolvaszt, és semmiféle hóvihar nem fújhatja el.

Oroszlán filmje (07.23-08.22.): Mi a manó?

Mindig tudatában vagy az erődnek. Becsvágyó vagy, és el általában el is éred, hogy becsüljenek, te viszont csak azt tiszteled, aki a tudásával valóban kiérdemelte azt. Oroszlánként egy kreatív, szeszélyes, tekintélyt parancsoló, ám ennek ellenére mégis játékos jegy vagy. Azok a filmek passzolnak hozzád a legjobban, amikben kicsit több a humor, a játékosság. A Mi a manó? pontosan egy ilyen film. A főszereplőt alakító Will Ferrel pedig komikusként egy hozzád hasonló jellem.

Szűz filmje (08.23-09.22.): Karácsonyi fények

Szűzként szorgalmas és hűséges személyiség vagy. Nehezen nyílsz meg idegenek előtt, de ha valakinek sikerült közel kerülni a szívedhez, akkor mély szeretettel viszonzod az illető érzéseit, Csillagjegyed alapján eléggé munkacentrikus vagy: értelmes, kutakodó és szeretsz kiállni mások mellett. Olyan karácsonyi film illik hozzád, ami komolyabb hangvételű, kissé elgondolkodtató, pont mint a Kőkemény család című alkotás.

Mérleg filmje (09.23-10.22.): Polár Expressz

Ha a Mérleg jegyben születtél, akkor te egy kedves és békés személy vagy, aki mindig a saját útját járja. Kényes az ízlésed, de nem a külsőségeknek élsz: nagyon fontos számodra a belső harmónia megtalálása. A család mindennél fontosabb. Egy társcentrikus, harmonikus, szerelmes típusú jegy vagy, akinek szeretnek a társaságában lenni. Éppen ezért a csillagjegyedhez egy könnyed és békés karácsonyi film illik. Mi is lehetne hát megfelelő, ha nem a Polar Expressz?

Skorpió filmje (10.23-11.22.): A Krampusz

Víz elemű jegyként szubjektíven, tele érzésekkel közelítesz a világhoz, empatikus vagy, nagy a beleérző képességed, éppen ezért könnyen megbántódsz, fogékony vagy és a közhiedelemmel ellentétben jószívű. Gyakran igen szélsőségesen viselkedsz, szerelemben nagyon szenvedélyes vagy. Hozzád egy érzelmeket kiváltó, energikus film passzol a legjobban. Egy rémisztő alkotás, A Krampusz című film alatt biztosan nem fogsz unatkozni.

Nyilas filmje (11.23-12.21.): Kiskarácsony mindenáron

Nem a külsőségeknek élsz, a felszínes dolgok nem érdekelnek, ahogy a pénz sem igazán hoz lázba. Te vagy az a jegy, aki a leginkább tudod értékelni az élet igazi csodáit és szépségeit. Egy igazán optimista személyiség vagy, aki nagyon becsületes és szeret lelkesedni apró dolgok iránt is. Emiatt egy családias film illik hozzád a leginkább. A Kiskarácsony mindenáron Danny DeVito és Matthew Broderick főszereplésével pedig tökéletes választás lehet.

Bak filmje (12.22-01.20.): Reszkessetek, betörők!

A Bak a Föld elem legtitokzatosabb jegye. Szorgalmas, dolgos, ambiciózus egyéniség vagy – ám a lelked mélyén egy igazi kalandor. Megválogatod kit engedsz közel magadhoz. Komoly, megfontolt, tartózkodó és tisztességes embernek ismer a környezeted, aki megvédi a szeretteit. Igaz, jó barát vagy, aki az övéi mellett haláláig kitart. Ezért talán a legjobban a Reszkessetek, betörők! örök klasszikus passzol leginkább hozzád.

Vízöntő filmje (01.21-02.18.): A Grincs

Vízöntőként útkereső vagy, igazi idealista. Megvan benned az erő és a bátorság ahhoz, hogy ne állj be a sorba, mindig a saját, egyéni utadon jársz, még akkor is, ha az néha rossz irányba vezet. Az egyik legfegyelmezettebb és leginkább kontrollmániás csillagjegy vagy, pont mint Jim Carrey klasszikus karaktere. Kétségtelen, hogy érzékenységed és realista természeted néha a cinizmus határát súrolja, de pont ezért lesz A Grincs az egyik kedvenc karácsonyi filmed.

Halak filmje (02.19-03.20.): Holiday

Hihetetlenül erősek a megérzéseid, az álom, a fantázia, az illúzió – mind egyszerre jellemzi a személyiséged. A valóságot mágikusan érzékeled, képes vagy meglátni a világban a sorsszerűséget, az eggyé tartozás csodáját. Halakként szereted a szórakoztató és romantikus filmeket, mint a Holiday-t. Igazi romantikus, kalandos film jókedvvel, és persze Jude Law-val, Cameron Diazzal, Jack Blackkel és Kate Winslettel. Ezerszer is képes vagy újra nézni ezt a filmet.