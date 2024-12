5 csodás karácsonyi vásár a szomszédunkban, ahol igazi téli mesevilág vár

A karácsonyi vásárok adventi hangulattal, különleges kézműves portékákkal, ünnepi forgataggal, családi programokkal, időtlen élményekkel, finom falatokkal és műfaji határokat átlépő kulináris élvezetekkel várják idén is a látogatókat. Bár hazánkban a Vörösmarty téri talán a legszebb és egyben a legismertebb, de nem ez az egyetlen karácsonyi vásár Európában, amit az adventi időszakban érdemes meglátogatni.

Karácsonyi vásárok a szomszédban

5 karácsonyi vásár Magyarország szomszédságában

1. Bécs, Ausztria

Szezononként hárommillió látogató nem tévedhet. A helyiek mellett számtalan külföldinek, köztük megannyi honfitársunknak is nagy kedvence Bécs: nemcsak közel van, de az osztrák város szépségével, gazdag kultúrájával és örök eleganciájával is magához vonzza a turistákat. Advent idején mesés ünnepi díszbe öltözik az egész város, és a lenyűgöző épületek között az adventi vásár kapui is megnyílnak. A több mint 10 bécsi karácsonyi vásár közül messze a Rathausplatzon található Christkindlmarkt a legnagyobb.

Az első adventi vásárok már november második hétvégéjén megnyíltak

2. Nürnberg, Németország

A Christkindlesmarkt a világ legrégebbi karácsonyi vásárainak egyike. A hivatalos dokumentumok szerint 1610-től kínálják itt termékeiket a kézművesek, köztük a helyi karácsonyi specialitást, a nürnbergi mézeskalácsot. Manapság az óriási főtéren közel 200 faházikó várja a látogatókat, akik olyan látványban gyönyörködhetnek, amilyet csak ritkán látni. 1945 után szinte az egész óvárost újjá kellett építeni a bombázások miatt, amiből semmit sem lehet észrevenni. A főtér közepén egy hangulatos körhinta is áll, és ha még olyan szerencsénk is van, hogy hóesésben sétálhatunk a forralt bortól illatozó vásárban, varázslatos élményben lehet részünk a szeretteinkkel.

Egész Európában talán a legnagyobb és legfényesebb karácsonyi vásárt Nürnbergben rendezik

3. Opatija, Horvátország

A romantikus Opatija kihagyhatatlan úti cél idén karácsonykor. A tenger mellett fekvő vására Európa egyik legszebb ünnepi rendezvényei közé tartozik, mely varázslatával több százezer szívet hódított már meg. A közel két évszázada Európa egyik kedvenc üdülőhelyeként számon tartott Opatija decemberben és januárban felejthetetlen élményekkel teli, lenyűgöző képeskönyvvé változik. Időtlen szépsége a téli hónapokban emelkedik ki igazán. Óriás Diótörők „őrködnek” piros egyenruhájukban, jégpálya csillog pár lépésre a tengertől, és számos kiállítás, zenei és színpadi rendezvény várja a látogatókat, karácsonyi énekek kísérik a romantikus sétákra indulókat a gyönyörű fénydíszek és lámpások által megvilágított évszázados utcák, terek és öreg ciprusok között; mindez része annak a varázslatos hangulatnak, amely az Opatijai Adventet az egyik kihagyhatatlan téli eseménnyé teszi.

4. Krakkó, Lengyelország

Idén télen újra megnyitotta kapuit Krakkó karácsonyi vására. A város nagyon népszerű ebben az időszakban is. A város hagyományos adventi vására tökéletes alkalom, hogy egy kicsit ráhangolódjunk az ünnepekre. Kis szerencsével hóesés fogad bennünket, ami még jobban csábít, hogy az év utolsó hónapjában átruccanjunk a szomszédos Lengyelországba. A krakkói adventi vásár igazi időutazás: a több százéves város ódon falai tökéletes színteret biztosítanak egy hamisítatlan adventi forralt borozáshoz. A főtéren zajló vásárban karácsonyi díszeket, kézműves termékeket, ajándéktárgyakat, édességeket vásárolhatunk, ha megéheztünk megkóstolhatjuk a sült kolbászt vagy a pierogit. A lengyelek rendkívül barátságosak, és nem egy árusnál találkozhatunk magyar szavakkal is.