Napi horoszkóp 2024. december 20.: a Szűznek ma valaki megnehezíti a dolgát, a Skorpió megpróbálja álcázni csalódottságát

A bolygók állása pénteken szerencsés, szerelmet és sikert is tartogathat a csillagjegyeknek, az év vége pedig még számos örömteli változásokat is hozhat. A hét ötödik napján is érdemes elolvasni a napi horoszkópod, amiből megtudhatod, rád mi is vár pontosan.

A napi horoszkóp szerint ma igazán szerencsés lehetőségek elé nézünk. Nem kell óriási, világmegváltó dolgokra gondolni, de az apró örömök is felvillanyozzák a napunkat. Könnyen lehet, hogy, olyan karácsonyi ajándékkal kedveskedik nekünk a sors, amire titkon régóta vágytunk. Szóval, most egyre jobban alakul minden az életünkben. Ha további részletekre is kíváncsi vagy, görgess tovább, és olvasd el a mai horoszkópod a pénteki napra! Napi horoszkóp 2024. december 20.

Forrás: Shutterstock Napi horoszkóp 2024. december 20., péntek – ez ma a szerencse napja Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.) Megmagyarázhatatlan fejfájással ébredhetsz, minden előzmény nélkül. Rémeket azért nem kell látnod, de mindenképpen vedd lazábbra a mai napot, ha lehet kíméld magad, és ne bizonygasd ország-világnak, hogy mennyit bírsz. A te energiáid is végesek. Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.) Nehezen mutatod ki az érzelmeidet, pedig kedvesed most mindennél jobban vágyik az érintésedre. Általában kedves vagy másokkal és fenntartás nélkül mutatod ki az érzelmeidet, most mégis attól félsz, ha őszinte leszel, akkor sebezhetővé válsz. Párod előtt levetheted az álarcod. Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.) Vág az eszed, mint a borotva, most azonban mégsem veszed hasznát, hiszen új kollégád most egy szempillantás alatt túljár az eszeden. De ne hagyd magad, láss át a tervén, mint a szitán, és ne hagyd magad félrevezetni. Ha hiszel abban, amit csinálsz, abban az esetben állj ki a saját elveidért. Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.) Olyan dolgokat erőltethetnek rád a szeretteid, aminek úgy érzed, semmi értelme sincs. A családod túlságosan is ki akarja venni a részét az életedből, ez pedig rendkívül idegesítő most a számodra. Mindenáron ragaszkodj az elképzeléseidhez, de azért kár kenyértörésig vinni a dolgokat. Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.) Anyagi téren keserű csalódás érhet, ezért ma ne fogj semmilyen jogi és üzleti kérdés tisztázásába, külső segítséggel sem, és még akkor sem, ha első látásra rendkívül kedvezőnek tűnnek a feltételek. A pénzügyi helyzeted ma amúgy is kissé ingatag, jobb, ha nem vállalsz fölösleges kockázatot. Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.) Valaki a közvetlen környezetedben igyekszik megnehezíteni a helyzeted a munkahelyeden, és mindent elkövet, hogy a rossz híredet keltse a felettesed előtt. Persze mindezt nem nyíltan teszi, hanem alattomos módon, a hátad mögött. Vonuljon vissza egy időre, és jó messzire kerüld el a társaságát. Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.) Izgalmas ötleteid támadnak, amire a legtöbben furcsán, fintorogva tekintenek. De most ne törődj mások véleményével, igyekezz inkább megvalósítani őket. Mivel nincs szükséged a segítségükre, így nem is függsz tőlük szerencsére semmiben. Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.) Szomorúságod határtalan. Csalódottságodat csak nehezen tudod elrejteni a külvilág előtt. De szerencsére Skorpióként valójában az álcázás nagy mestere vagy, a titkaidat csak kevés emberrel osztod meg. Ma is tartsd meg ezt a jó szokásodat, ha nem akarsz egyesek céltáblájává válni. Nyilas napi horoszkóp (11.23-12.21.) Egyik családtagod tör ma borsot az orrod alá. Sok hibát elkövetett már az elmúlt évek során, de ma igazán túllő a célon veled kapcsolatban. Persze szeretné helyrehozni a dolgokat. A gondot csak az okozza, nem tudja hogyan kezdjen hozzá. Nála már az is nagy szó, ha beismeri, hogy hibázott. Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.) Felettesed nem tud nélküled létezni. De te ezzel most ne törődj. Némítsd le a mobilod, ha kell kapcsold ki, és csak élvezd ezt a pár nap szabadságot, már nagyon rád fért. Az elmúlt hetekben alaposan kihajtottad magadat. A szeretteid körében töltöd a napod, délutánra pedig egy kellemes hangulatú étteremben zárhatod a napot. Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.) Többet érzel egy bizonyos illető iránt, mint kellene, de ne reménykedj, mert semmi esélyed nála. Vagyis így nem teljesen igaz, mert egy könnyű kalandban szívesen bele menne, de csakis a nincs ló, jó a szamár alapon. Többet érsz te ennél. Ám, ha mégis belemész, sokat tanulsz majd belőle. Halak napi horoszkóp (02.19-03.20.) A tengerpari nyaralást decemberben felváltja a síruha és a lovasszán. Az előtted álló pár nap izgalmas időszak lehet, új kihívások és lehetőségek nyílnak meg, még egy külföldi utazást is tartogathat számodra ez a hétvége. Lehet este már Zakopane mesés tájain kirándulhatsz a kedveseddel.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: