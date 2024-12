Év végi mágia: így űzdheted el a negatív energiákat az otthonodból

– Hogy miért is fontos az, hogy ne csak fizikai síkon tisztítsuk otthonunkat? Azért, mert a negatív energiák megtapadnak a környezetünkben, az életterünkben – hívja fel a figyelmet Iszet, boszorkány, főpapnő és mágus. – Lényegében nem csak az év végen kell tisztítani energetikailag hanem máskor is. Az energiánk ugyanis mindenen lenyomatot hagynak pozitív és negatív értelemben egyaránt – ha jó a kedvünk, azért, ha dühösek vagyunk, amiatt. Sőt, negatív energiával rendelkezhet maga az épület is, amiben élünk, de akár egy rosszakaró is küldhet ártó energiákat egy otthonunkra. Éppen ezért ha máskor nem, legalább az év végén fektessünk erre nagy hangsúlyt, hiszen így minden téren tisztán lépünk majd az új esztendőbe.

Az otthonunkban is vannak negatív energiák

Forrás: Shutterstock

Miből vehetjük észre, hogy negatív energia van az otthonunkban? Folyamatosan fáradtak vagyunk akkor is, ha bőségesen alszunk, takarítás után sem érezzük az otthonunkat tisztának, a növények gondos ápolás mellett is hervadnak, kiszáradnak, furcsa, megmagyarázhatatlan szagokat érzünk, vagy, ha az állatok furcsán viselkednek esetleg kerülik a lakás bizonyos pontjait, akkor biztosak lehetünk abban hogy negatív energia halmozódott fel az otthonunkban. Ezek a legegyszerűbb és felismerhető jelei az energia-szennyeződésnek.

Mit tehetünk a negatív energiák ellen?

Vannak olyan technikák, amelyek biztonsággal elvégezhetőek bárki számára. Például szentelt vízzel hintsünk meg minden helységet, használjunk közben füstölőt, tömjént vagy mirhát – magyarázza Iszet. Ha nincs szentelt víz, akkor használhatunk tengeri sós vizet is erre a célra. Közben kérjük meg az őrangyalunkat, hogy segítse a tisztítási folyamatot és töltse fel pozitív energiával az otthonunkat. Ezt a szertartást 3 egymást követő napon érdemes elvégezni főleg év végen. Tisztítás után már 24 órán belül érezhető a hatás.

A tisztítás hatása függ az ott élők pozitivitásától és energiaszintjüktől, de sajnos vannak olyan helyzetek, amikor sokkal nagyobb súlyú dolog van az otthonban és esetleg ezert nem észlelhető a változás. Ebben az esetben mindenképp javasolt szakember segítséget kérni.

– De ne csak az otthonunkat tisztítsuk meg az év végen, hanem magunkat is – hangsúlyozza Iszet. – Ilyenkor már mindenki fáradt az egész éves rohanástól, munkától és sok más teendőtől, de sajnos sokszor mások rosszindulata, irigysége, de bármi más, negatív esemény is kihat az energiaszintünkre, rossz hatással lehet a közérzetre a mindennapi emberi kapcsolatokra. Mivel mindenki az új évben szeretne boldog és kiegyensúlyozott lenni, fontos, hogy tiszta „lappal” lépjünk át ezen a fordulón. Az újévi kéréseink, fogadalmaink sikere is függhet attól, hogy energetikailag mi magunk tiszták vagyunk-e.