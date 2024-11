Pénzhozó babonák - Iszet boszi elárulja a jómód titkát

Vannak a babonás emberek és azok, akik egyáltalán nem veszik komolyan ezt az egészet, és ez természetes is, hiszen sokfélék vagyunk. De ha valaki esetleg nem is hisz egyes babonákban, akkor is érdemes megfigyelni a különböző hiedelmeket, hogy valóban van-e valamilyen hatásuk. Iszet boszi szerint a babona fontos szerepet is játszhat az életünkben.

Ha valaki a cukor vagy az édességek minden formáját elutasítja, akkor az élet édességét és a boldogságot tolja el magától - tartja a babona

A babona betartása lehet a siker titka

„Megfigyeléseim alapján mindenkinek van legalább egy-két olyan szokása, amit biztos, hogy beépített a mindennapi életébe, még akkor is, ha nem vallja be. Bármennyire is hihetetlennek tűnk, de számos jómódú ember van, aki betartja a szerencsével kapcsolatos babonákat. Persze nem verik nagydobra, hiszen akkor elég furcsán néznének rájuk az üzleti életben. Ugyan ezek apró szösszenetek, mégis érdemes rájuk odafigyelni, ugyanis az apró dolgokból keletkeznek a nagyok, hiszen egymásra rakódnak, méghozzá energetikailag, ami aztán fizikai szinten fejti ki a hatását” – hívja fel a babona jelentőségére a figyelmet Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.



Nézzünk néhány babonát, ami hozhatja és viheti is a pénzt