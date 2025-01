Szerelmi horoszkóp ( január 13 - január 19): a Kost ingerlékenyebbé teheti a telihold, a Rák jobb, ha bízik magában

Skorpió:

Az égen víz dominancia lesz hétvégén és a hét során is. Ez csapadékot és könnyeket is hozhat. Előbbinél reménykedhetsz hóban, utóbbinál a könnyek lehetnek meghatottságtól is. Neked könnyű, mert te nem szégyelled a könnyeidet. De a párod nem biztos, hogy ilyen bevállalós.

Nyilas:

Sokat javult a helyzet a Merkúr jegyváltása óta. De a szerelmed továbbra is érzékeny és/vagy féltékeny. A bolygók azt javasolják, hogy ezt minél előbb orvosold. Vagyis reagálj! És minél gyorsabban! Ne hagyd, hogy kétségek között vergődjön, és szörnyű téveszméket gyártson!

Bak:

Hétfőn és csütörtökön egyre erősebb feszültségeket jeleznek a bolygók. Amennyiben nem tisztázzátok hamar a nézetkülönbségeket, egyre rosszabb lesz a helyzet. És a csütörtöki Nap-Mars szembenállás nagy mélypontot hozhat. De arra jó a horoszkóp-olvasgatás, hogy ezt tudatossággal el tudd kerülni.

Vízöntő:

Összezavarhat, hogy a bolygók ellentmondásos fényszögekkel kapcsolódnak. Ez csak akkor válik a hasznodra, ha jobbik ének győz, és nem húzod fel magadat semmin és senkin. A bőség zavarával küzdesz. Vagyis sokan akarnak veled beszélgetni, találkozni. Kérdés, hogy neked kihez, mihez van kedved…

Halak:

Nagyszerű égi hír, hogy a Mars-Neptunusz szuper fényszög „védőhálót” von körétek. A szeretet, az összetartás és a szövetség erősödik. Ezáltal mindenféle kihívással meg tudtok küzdeni.