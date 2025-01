Mennyire vagy ügyes a pénzügyeid kezelésében? A takarékoskodás nem csupán spórolást jelent, hanem okos döntések sorozatát. Tesztünkkel kiderítheted, hogyan állsz a pénzkezeléshez, és hol lehet még fejlődnöd!

A takarékoskodás nem mindenkinek megy jól

Forrás: Shutterstock

Hogyan takarékoskodsz?

Mindig feljegyzed a napi kiadásokat?

A) Igen, mindent tételesen felírok.

B) Igyekszem, de gyakran megfeledkezem róla.

C) Soha! Nem látom értelmét.

A számlákat időben be szoktad fizetni?

A) Természetesen. Amint jön egy csekk, már rohanok is vele a postára, vagy átutalom az összeget.

B) Néha kicsúszom ugyan a határidőből, de nem ez a jellemző.

C) Sajnos, szinte soha.

Fontosnak tartod, hogy legyen megtakarításod?

A) Nagyon!

B) Igen, de sajnos nem tudok minden hónapban félretenni.

C) Tartalék? Az mi?!

Vásárolgatni szeretsz, vagy céltudatosan csak azt veszed meg, amire szükséged van?

A) Konkrét tervvel megyek az üzletbe.

B) Általában van bevásárlólistám, de azért nem tartom be betűről betűre.

C) Mindig azt veszem meg, amit meglátok és megtetszik, még ha akkor épp nincs is szükségem rá.

A hónap végén megengedheted magadnak ugyanazt az életszínvonalat, mint az elején?

A) Igen, akár ilyenkor is tudok menni például egy étterembe enni.

B) A végén kevesebbet tudok költeni, jobban át kell gondolnom, hogy mire adok ki pénzt.

C) A fizetésem nagy részét az első héten elköltöm, az utolsón pedig már csak az alapvető dolgokat engedhetem meg magamnak.

Értékelés: Számold össze, hogy melyik betűből gyűjtötted a legtöbbet, majd olvasd el az ahhoz tartozó értékelést!

A válasz

A spórolás nagyasszonya

Nagyon ügyelsz a pénzedre, tételesen vezeted a kiadásaidat. Odafigyelsz rá, hogy a hónap végén se kelljen nélkülöznöd. Nagyon józanul gondolkodsz, ezért nem tudsz felszabadultan örülni a dolgoknak.

Tipp: Néha kipróbálhatnád, milyen jó érzés egy spontán program, vagy hogy milyen jól esik megvenni egy ruhát, amit meglátsz a kirakatban és rögtön beleszeretsz.

B válasz

A józanul beosztó

Őrzöd az egyensúlyt. Odafigyelsz arra, hogy mire költesz, és próbálsz okos döntéseket hozni, de nem akarod mindent terv szerint megoldani. Ha megtetszik valami, megveszed, és nem fáj a szíved a nem tervezett kiadás miatt.

Tipp: Itt az ideje, hogy ne csak a havi költségekre gondolj, hanem legyen terved hosszú távra is! A jövőd érdekében nézz utána a megtakarítási lehetőségeknek.

C válasz

A költekezőmester

Egyáltalán nem tudod beosztani a pénzt. A nagyobbik részét a hónap elején elköltenéd, ezért a hónap vége felé már azon kell gondolkodnod, miből jössz ki a következő fizetésig. Ez pedig komoly stresszt okoz...

Tipp: Készíts költségvetési tervet! Írd fel, mire van szükséged, és mennyit kell ezekre költened. A többi pénzt tedd félre, és csak végső esetben nyúlj hozzá!