Mi a tökéletes Valentin-napi ajándék a csillagjegyed alapján?

Minden csillagjegynek megvan a maga egyedi személyisége, így ami az egyiknek tökéletes, az a másiknak nem biztos, hogy illik. Ha megismered valaki asztrológiai jegyét, könnyedén kitalálhatod, mi lehet az ideális ajándék számára. Így olyan meglepetést választhatsz, amelynek valóban örülni fog, és sosem felejti el! Tartsd kéznél ezt a listát, és biztosan nem fogsz tanácstalanul állni a tökéletes Valentin-napi ajándék kiválasztása előtt.

A csillagjegy segíthet kideríteni mire vágyik szíved választottja Valentin-napon.

Forrás: Shutterstock/Lysenko Andrii

Valentin-napi ajándék ötletek a csillagjegyek szerint

Kos (03.21.-04.20.)

A Kos csillagjegy szülöttei imádják az izgalmakat és a kalandokat. Ezért érdemes kilépni a szokásos, szív alakú csokoládés doboz keretei közül. Például meglepheted egy vidámparki belépővel. Vagy induljatok el spontán egy olyan helyre, ahová még nem jutottak el. Mivel a Kosok szeretik az elsőséget, ha egy újonnan nyílt étterembe foglalsz asztalt, azzal biztosan boldoggá tudod tenni.

További ajándék ötletek Kos csillagjegyűeknek: luxus gyertyák, figyelemfelkeltő ékszerek vagy bármilyen skarlátvörös dolog.

Bika (04.21.-05.20.)

A gyengéd Bika szereti a kényelmet és a luxust. Csábító lehet elvinni őket a város legdíszesebb éttermébe egy különleges vacsorára, de mennyivel édesebb lenne, ha otthon főznél nekik valamit? Keresgélj olyan különleges receptek között, amelyekkel valaóban leveheted a lábáról. Tálald fel gyönyörű étkészletben, gyertyák és lágy zene kíséretében. És ne felejtsd el a Valentin-napi desszertet sem. Egy gazdag csokoládétorta vagy más ínycsiklandó finomság biztosan elnyeri a szívüket. Ajándékként a Bika sosem mondana nemet egy puha köntösre vagy egy selyem ágyneműre.

Ikrek (05.21.-06.21.)

A szingli Ikreknek gyakran több udvarlója is van, így érdemes fenntartani a figyelmüket. Még a párkapcsolatban élő Ikrek is hajlamosak unatkozni. A kulcs, hogy lekösd őket, hogy elbűvöld az aktív elméjüket. Egy első kiadású, kemény borítós verseskötet biztosan felkelti az érdeklődésüket. Jegyek egy filmes fesztiválra, pár napos kiruccanások közeli városokba, vagy egy belépő egy művészeti múzeumba, ahol az aktuális kiállításról beszélgethettek, mind remek választások. Mivel az Ikrek a kezek urai, egy szép testápoló készlet vagy egy manikűr is tökéletes ajándék lehet.