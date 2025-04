Heti pénz- és karrierhoroszkóp: április 7.— április 13.: a Bika jobb, ha meghúzza magát, de a Szűz se vitázzon sokat

Van, amikor hallgatni tényleg arany. Bizonyos csillagjegyek a héten a legjobb, ha tűrnek, és nem szállnak vitába a munkahelyükön, úgysem jutnak semmire, csak magukra haragítják a többieket. Te közéjük tartozol? Nézd meg, neked mit ígér a heti pénz- és karrierhoroszkóp!

Forrás: Shutterstock

Heti pénz- és karrierhoroszkóp: április 7.— április 13.

Kos

Most nem működik, hogy csak a saját dolgoddal törődj. Most ugyanis nagyon kell figyelned a környezetedre. Hét elejétől jönnek ugyanis olyan információk, amelyeket komolyan kellene venned. Akkor is, ha elsőre ködösek.

Bika

A munkahelyeden ezen a héten egyetlen vitába se szállj bele, amiben nem vagy közvetlenül érintett! Nagy lesz a kísértés, hogy hozzászólj mások dolgaihoz, mégse tedd! Az égi folyamatok szerint tartalékolnod kell az erődet fontosabb feladatokra.

Ikrek

Az elmúlt hetekben csupa kedvező fényszögek kedvező lehetőségeket ígértek számodra a karriered alakulása terén. Amennyiben nem éltél ezekkel, ezen héten már maradj passzív. Ha választ vársz, bizakodónak és türelmesnek kell lenned.

Rák

A hét első felében még nem is sejted, hogy csütörtöktől mennyire nehéz lesz megértetned magadat. Több olyan bolygószembenállás lesz az égen, amelyek félreértéseket, meg nem értést szimbolizálnak.

Oroszlán

Egyre türelmetlenebbül várod, hogy beérjenek a gyümölcsök. Egyrészt a kertben, másrészt a munkádban. Mindkettő tágabb értelemben is jogos. A kitartásod, a fegyelmed eredménye az égi folyamatok szerint a héten még nem látszik meg. De már nem kell sokáig türelmesnek lenned!

Szűz

Szerdán konkrétan vihar előtti csendet érezhetsz, majd csütörtökön három bolygószembenállás összetűzések sorozatát mutatja. A „minden csatát megnyersz, amibe bele se mész” elvet használd. Így még sikereket is elkönyvelhetsz a hét második felében.

Mérleg

Sok bolygószembenállás lesz az égen, amelyek többnyire arról szólnak, hogy téged megvisel a bunkóság és a nemtörődömség. Ha túlságosan belelovalod magadat, csak magad alatt vágod a fát.

Skorpió

A hét folyamán a bolygók olyan mozgást produkálnak az égen, amelyek egyrészt lehetetlennek tűnő dolgokat támasztanak fel, másrészt olyan vitákat generálnak, amelyekről azt hitted, már a múlté. Fontossági sorrendet kell állítanod, ha nem akarsz elúszni a feladatokkal.