Ha királyi családról van szó, nem éppen elvetendő kérdés, hogy a majdani uralkodó kire hasonlít, és mi van akkor, ha se az anyjára, se az apjára. Bár György hercegben édesanyja, Katalin hercegné vonásait egyáltalán, azért apja, Vilmos herceg vonásait fel lehet fedezni. Mégis, a királyi család rajongói szerint nem rá hasonlít igazán a trónöröklési sorban második helyen álló György. De akkor mégis kire?

György herceg hivatalos fotója a 12. születésnapján

Forrás: Instagram

György herceg nem Vilmosra hasonlít, hanem...

A Hello magazin készített egy felmérést az olvasói körében, amiből kiderült, hogy az olvasóknak csupán 32 százaléka gondolja úgy, hogy György herceg hasonlít az apjára, a többiek szerint nincs hasonlóság a trónörökös és a fia között. Ám van valaki más, akire sokkal jobban hasonlít, és aki nem más, mint Diana hercegné bátyja, Charles Spencer.

Charles Spencer eddig nem sok képet osztott meg fiatalkorából, ám egy 2021-ben posztolt fotón, amelyen 12 éves fiúként épp a blenheimi csatáról olvas teljesen átszellemülve, feltűnő a hasonlóság közte és György herceg között. Ugyanaz a kerekded, pirospozsgás arc jellemzi mindkettejüket, ugyanaz az arckifejezés, még a hajuk is hasonló, bár a gróf olyan frizurát választott, ami eltakarja a homlokát, míg György jobban szereti a hátrafésült hajat.

Más királyi rokonokkal is mutat némi hasonlóságot György herceg

Györgyöt számos más királyi rokonához is hasonlították már, köztük édesanyjához, Katalin hercegnéhez, öccséhez, Lajos herceghez és nagybátyjához, James Middletonhoz is. Ám néhány apróságtól eltekintve, be kell látni, hogy György herceg genetikáját nem az édesanyja családja uralja.