Ez lenne az év legjobb vígjátéka? Liam Neeson és Pamela Anderson nagyot alakítanak a Csupasz pisztolyban

A Csupasz Pisztoly egy akció-filmvígjáték, az eredeti franchise folytatása. Ez lesz a negyedik film a sorozatban. A főszereplő Liam Neeson és Pamela Anderson mellett még olyan nevek is feltűnnek a képernyőn, mint Paul Walter Hausen, Kevin Durand és Danny Huston. A szerencsések, akik már láthatták a filmet a premier előtt csupa pozitív véleménnyel vannak róla. Vajon tényleg olyan jó lesz, amilyennek a kritika állítja?

Kritika: csak pozitív visszajelzéseket kapott eddig a Csupasz pisztoly film

Csupasz pisztoly kritika: mit mondanak a filmről a szakértők?

A film fő húzóereje a humorfaktor. Non-stop nevetést kínál, ami által még több vígjátékelem valósul meg. Az IMDB oldalán az első kiemelt értékelés szerint egy 10/10-es moziról van szó, amit egy könnyen nem fogunk elfelejteni. Hozni fogja az eredeti Csupasz pisztoly-filmek humorát, hangulatát. A régi rajongók számára ez egy rendkívül nosztalgikus élmény lehet, hiszen olyan paródiákkal dobták fel, amelyektől a régi fanatikusok fogni fogják a hasukat. 91%-os értékeléssel bír a Rotten Tomatoes oldalán, miszerint ez a „legviccesebb film évtizedek óta”. Liam Neeson rendesen odatette magát! A kritikusok szerint ez lett élete alakítása.

Túl szép, hogy igaz legyen?

Egyes lapok szerint már-már „ízléstelen” a film. Túl sok benne a nosztalgia, a paródia és sok jelenet ezáltal bizarr lett. Ami a leginkább szembetűnő lehet a rajongók számára, hogy az eredeti filmeket David Zucker írta, aki a legújabb feldolgozásra már nem lett felkérve. Állítása szerint nincs benne harag. Vajon az ő személyének a hiánya mennyire fogja befolyásolni a Csupasz pisztoly-élményt?

Liam Neeson és Pamela Anderson tényleg egy párt alkotnak?

Hangos a sajtó a két főszereplő közötti viszonytól. Egyes találgatások szerint még a forgatáson összemelegedtek és románcuk azóta is tart. A film premierjén is együtt jelentek meg, illetve fiaikat is magukkal vitték, amiről fotó is készült a vörös szőnyegen. A köztük lévő vonzalmat le sem lehetne tagadni! Anderson a londoni premieren még egy csókot is nyomott Neeson arcára.

„Őrülten szerelmes vagyok Pamelába”

- nyilatkozta Liam Neeson Pamela Andersonról