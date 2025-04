Rózsaszín tavaszi energia: így hat a csillagjegyedre az áprilisi Pink Hold

A „Pink Moon” elnevezés nem az égitest valódi színére utal, hanem az időszakban virágzó vadlángvirágra (phlox subulata), amely Észak-Amerika mezőit borítja be élénk rózsaszínben. Az áprilisi telihold a természet újjászületését szimbolizálja – nem véletlenül tartják sok kultúrában a növekedés, a vetés és a lelki megtisztulás idejének. Ebben az évben a Pink Hold április 18-án ragyog fel, ráadásul a Mérleg jegyében, amely a harmóniáról, kapcsolatokról és belső egyensúlyról szól. Ilyenkor érdemes elgondolkodni azon, mit szeretnénk hátrahagyni, és milyen új dolgoknak adnánk helyet az életünkben. A telihold idején a Nap és a Hold szembenállása felerősítheti az érzelmeinket – különösen, ha érzékenyebb időszakot élünk meg. Nem véletlen, hogy ilyenkor többen számolnak be feszültségről, alvászavarról vagy erőteljes megérzésekről. De ha jól használjuk ezt az energiát, nagy áttörések történhetnek bennünk és körülöttünk.

Forrás: Shutterstock

Pink Hold: így hat a telihold a csillagjegyekre

Kos

Most különösen fontos, hogy a türelem művészetét gyakorold – a Rózsaszín Hold a párkapcsolataid rejtett rétegeit világítja meg. Ha hajlamos vagy az impulzív megnyilvánulásokra, most érdemes egy lélegzetvételnyi szünetet tartani, mielőtt szavak szakadnak fel belőled. Az érzelmi harmónia kulcsa most az odafigyelés – ne csak a saját hangodra figyelj, hanem a másikéra is.

Meglepő módon, egy konfliktus akár közelebb is hozhat valakit a szívedhez.

Bika

Az egészség és a mindennapi ritmus kerül most reflektorfénybe – itt az idő, hogy búcsút ints a halogatásnak. A telihold segít tisztábban látni, mi az, ami már nem szolgál téged. Ha régóta dédelgeted a gondolatot, hogy tudatosabban élj – akár a mozgás, akár a táplálkozás terén – most könnyedebben léphetsz az öngondoskodás útjára. A tested meghálálja majd a törődést.

Ikrek

Szárnyal a kreativitásod – most engedd szabadjára a benned élő művészt! A Rózsaszín Hold arra hív, hogy ne csupán mások elvárásai szerint élj, hanem figyelj arra is, mire vágyik a lelked. Egy régi hobbi újraéledhet, vagy egy új szerelem gyúlhat lángra. Játssz, nevess, alkoss – az élet most teret ad az örömnek.