Személyiségteszt: mit árul el rólad az ajkaid formája?

Sokan hiszik, hogy a szem a lélek tükre – pedig az ajkaink legalább ennyire beszédesek. Egyetlen pillantás a tükörbe, és máris sokat megtudhatsz magadról: arról, hogyan kapcsolódsz másokhoz, mennyire vagy szenvedélyes, vagy éppen visszafogott. Ajakformánk tudattalan üzeneteket hordoz, amelyek rólunk szólnak – még akkor is, ha mi magunk nem is vagyunk ezek tudatában. A pszichológusok szerint ezek az apró részletek valójában térképként szolgálnak a saját személyiségünk mélyebb megértéséhez.

Mit árul el a személyiségedről az ajkaid formája?

Forrás: jagranjosh.com

1. Teljes ajkak

Te az vagy, aki ösztönösen megérzi, mikor van szükség egy ölelésre – vagy egy nagy adag csokoládéra. A barátaid a lelked melegsége miatt keresnek, és ritkán csalódnak benned. Nem játszod meg a szerelmet: szívvel-lélekkel veted bele magad. Szeretsz adni – néha talán túlságosan is –, és gyakran elfelejted, hogy te is megérdemled ugyanezt a törődést. Ha egyszer kialakítasz egy véleményt, nehéz eltéríteni tőle – van benned egy kis makacsság is.

Imádsz társaságban lenni, de csak azokkal, akik igazán közel állnak hozzád. Spontaneitásod bájos, még ha néha meggondolatlan döntésekhez is vezet téged. Az emberek mégis mindig visszatalálnak hozzád – mert olyan vagy, mint egy érzelmi menedék: biztonságos, meleg és őszinte.

2. Teljes alsó ajak

Te vagy az, aki mindig tudja, hol történik valami izgalmas. Az életet nem túlélni, hanem élvezni szeretnéd – hangosan, színesen, felszabadultan. A rutin szó hallatán kiszaladnál a világból, és inkább választod a kreatív káoszt, mint a szürke hétköznapokat. Energikus vagy, vonzó, és van benned valami, ami mágnesként vonzza az embereket. Szereted a szabadságot, és nem viseled jól, ha valaki meg akar szabni neked egy utat. Szenvedélyesen keresed az új élményeket, és hajlandó vagy kockáztatni is értük.

Néha nehéz megmaradnod egy helyen – de pont ez az, amitől annyira életteli vagy. A világ egy nagy játszótér számodra – és te vagy benne a főszereplő.

3. Teljes felső ajak

Te vagy az a személy, aki sosem marad észrevétlen. Szereted, ha figyelnek rád – de nem a hiúság miatt, hanem mert van mondanivalód, amit érdemes meghallgatni. Karizmád erőteljes, humorod ragyogó, és mindig tudod, mikor jön jól egy poén, hogy oldd a feszültséget. A reflektorfény nem riaszt – de nem is tesz önelégültté. Éles eszű vagy, remek beszélgetőpartner, és könnyedén megtalálod a közös hangot bárkivel. Szenvedélyesen kiállsz az igazad mellett – talán néha túlságosan is gyorsan ugrasz bele egy vitába.

Szereted, ha szeretnek – de még jobban, ha csodálnak. Benned egy színpadra termett lélek él, aki pontosan tudja: az élet egy nagy előadás – és te emlékezetes alakítást nyújtasz.

4. Vékony ajkak

Csendesebb vagy, mint mások, de ez nem jelent gyengeséget – épp ellenkezőleg. Te azok közé tartozol, akik belül rendkívül erősek, és pontosan tudják, mit akarnak. Nem igényled a tömeget, inkább egy-két mély kapcsolatra törekszel. A visszafogottságod mögött céltudatosság rejtőzik, és gyakran túlszárnyalod a saját elvárásaidat is. Önálló vagy, magabiztos – de néha nehezen nyílsz meg mások előtt. Értékeled a nyugalmat, a stabilitást, és azokat az embereket, akik valóban látnak téged.

Bár nem keresed a rivaldafényt, amikor megszólalsz, annak súlya van. Egy rejtett kincs vagy – csak a legfigyelmesebbek veszik észre, milyen értékes a belsőd.

5. Határozott ívű Cupidó-ív (szívecske formájú ajak)

Szavaid mögött mindig ott lapul egy kis varázslat – legyen az bók, történet vagy kritika. Született mesélő vagy, aki képes másokat inspirálni, meghatni vagy épp megnevettetni – pár jól megválasztott mondattal. Kreatív energiád megállíthatatlan, és bármibe belefogsz, azt szenvedéllyel teszed. Gyorsan gondolkodsz, és néha túl gyorsan is szólalsz meg – főleg, ha valami felkavar. Romantikus lélek vagy, tele érzelmekkel, amit nem mindig tudsz (vagy akarsz) elrejteni. Népszerű vagy, sokan keresik a társaságodat – és te is szívesen flörtölsz az élettel.

Tisztában vagy az értékeiddel, és nem félsz érvényesíteni őket. Egy kreatív erő vagy – akinek minden szava nyomot hagy.

6. Határozatlan Cupidó-ív (egyenesebb felső ajak)

Te vagy az, aki mindig ott van, ha baj van – még akkor is, ha közben csendben a saját csatáidat vívod. Megbízható és hűséges társ vagy, egy igazi lelki kapaszkodó, aki nem hátrál meg a nehézségek elől. Szíved nyitva áll mások felé, szívesen adsz – néha talán túlságosan is –, és közben könnyen megfeledkezel arról, hogy neked is szükséged van töltődésre. Az élethez éretten és felelősséggel állsz – de a lelked mélyén ott él a vágy egy kis gondtalanság, egy csipetnyi játékosság iránt. Olykor elrejted a saját érzéseidet, nehogy terhet rakj másokra – még akkor is, amikor neked lenne szükséged ölelésre vagy megértő szóra.