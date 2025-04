Heti szerelmi horoszkóp április 7.-április 13.: a Rák vihar előtti csendet érzékel, a Skorpiónak meg kell védenie magát

A hét eleje sok csillagjegynek okozhat bosszúságot, akár magánéleti problémákat is. Ám a hét végefelé közeledve talán ők is megnyugodhatnak. Nézd meg, neked mit üzen a heti szerelmi horoszkóp!

Lássuk, kinek mit tartogat a heti szerelmi horoszkóp

Forrás: Shutterstock

Heti szerelmi horoszkóp április 7.-április 13.

Kos

Ha szingli vagy, és ismerkedsz, akkor most furcsa alakokkal sodorhat össze a sors. Légy óvatos, de azért nyitott. A balul elsülő randik után lehet egy olyan is, ami viszont nagyon is izgalmas és emlékezetes.

Bika

A héten több bolygószembenállás több gyerekes vitát mutat. Egyikbe sem szabad belefolynod. Szerencsére köztetek megvan az összhang. Erre fókuszálj! A többi idővel megoldódik anélkül, hogy bármit tenned kéne.

Ikrek

A hét elején nagy lépéseket tehetsz a karrieredért, ez persze azzal is jár, hogy picit elhanyagolod a párodat. A hét második felében, amikor túl vagy a nagy feladatokon, kárpótold! Menjetek el kettesben valahova!

Rák

Hétfőtől vihar előtti csendet érzékelsz. Jogosan. Csütörtöktől sorozatban olyan bolygószembenállások jönnek, amelyek komoly próbatétel elé állítanak a kommunikációban. Tartsd meg magadnak a megjegyzéseidet, különben csúnyán összevesztek. Hétvégétől jobb periódus jön.

Oroszlán

Ne érezd cikinek, ha te vagy a másik szentimentális hangulatban van. Nincs ebben semmi kínos! Az érzések felvállalásában segít több bolygóállás a héten. Tudod, ehhez is bátorság kell...

Szűz

Beszélgessetek arról, hogyan kezelitek, illetve hogyan kellene kezelnetek a nézeteltéréseket! Jussatok egyezségre! Szükségetek lesz ugyanis az egyetértésre hamarabb, mint gondolnátok. Csütörtökön három, pénteken további egy bolygószembenállás konfliktusok sorozatát mutatják.

Mérleg

Ne erőltessétek egymásra programokat! Most ez a legfontosabb, és ebből lehet a legtöbb vita. Annyi mindent kell kiheverned, hogy lassabb fordulatszámra kell(ene) kapcsolnod, és pihenni egy kicsit.

Skorpió

Hétfőtől sajnos méltatlan nézeteltéréseket szimbolizálnak a bolygószembenállások. Az érem egyik oldala, hogy a külvilággal szemben megvédd magadat. Ám fontosabb, hogy a párkapcsolatodra vigyázz!