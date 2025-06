3 csillagjegy, akinek hatalmas balszerencsét hoz a június − Ideje félni?

Nem akarunk senkit sem megijeszteni, de... oké, dehogynem. Júniusban ugyanis három csillagjegyet alaposan kigáncsolnak az égiek. Miközben mások gondtalanul posztolgatják a koktélozós naplementéket, ők valószínűleg a kanapén gubbasztanak majd, ezt a kérdést ismételgetve: „Ez most komoly?”

Ennek a három csillagjegynek nem lesz egyszerű a június.

Forrás: Shutterstock

Ezek a csillagjegyek balszerencsés hónap elé néznek: június nem lesz kegyes hozzájuk

Az asztrológusok szerint a bolygók most kicsit bepöccentek, és ez a három csillagjegy esik haraguk áldozatául. Jöhet szerelmi dráma, anyagi mizéria, vagy csak úgy általában a „minden rossz egyszerre” érzése – ezek a jegyek jobb, ha most felkészülnek: türelemre, nyugtató teára és egy jó adag öniróniára lesz szükségük.

Ikrek

Boldog szülinapot? Inkább csak... születési hónapot. Az Ikreknek a saját időszakuk most egy különösen göröngyös hullámvasútra hasonlít. A Merkúr, a jegyük uralkodó bolygója összeveszett pár másik égitesttel, így a kommunikáció – ami amúgy az Ikrek szuperképessége – most kábé olyan lesz, mint egy lemerült Bluetooth-hangszóró. Ne számíts nagy áttörésekre se a munkahelyen, se a szerelemben. Most jobb csendben maradni… vagy legalábbis kétszer átgondolni, mit posztolsz.

Skorpió

A Skorpiók júniusban legszívesebben álcázott módban közlekednének – és milyen jól is tennék! A Mars és a Szaturnusz szövetkezik ellenük, ami nem épp a harmónia receptje. Jöhetnek feszült családi ebédek, kellemetlen konfrontációk, és olyan helyzetek, ahol az egyetlen logikus reakció a „Miért mindig velem történik ez?” A Skorpió most még a szokásosnál is érzékenyebb lehet, és hajlamos lesz túlreagálni dolgokat – de hé, néha a világ tényleg bosszantó.

Halak

A Halak általában békésen úszkál az érzelmek tengerében, de júniusban inkább vérszomjas cápák között fognak kapálózni. Az érzelmi túltöltöttség most extra szintre kapcsol: egy félreérthető üzenet, egy rossz pillantás, vagy egy elmaradt visszahívás is katasztrófának tűnhet. És bár a Halak híres az empátiájáról, most épp ez lesz a veszte – mindenki baját magára veszi, miközben a sajátját sem tudja letenni. A legjobb tanács? Zárd ki a világot pár napra, és meditálj – vagy legalább nézz meg egy jó kis feelgood filmet sírás nélkül.