3 csillagjegy, akiknek szakítást hozhat a június – Vajon te is köztük vagy?

Nyáron mindenki szerelemre, romantikus kalandokra vágyik – ám ez nem mindenkinek adatik meg. A csillagok állása szerint három csillagjegy különösen nehéz időszakon megy keresztül érzelmileg ebben a hónapban. Lehet, hogy egy régóta halogatott beszélgetésre kerül sor, vagy egyszerűen csak jön a felismerés: itt az ideje továbblépni. Ha te is köztük vagy, ne feledd: egy szakítás nem a vég, sokkal inkább egy új fejezet kezdete! Nézzük, melyek azok a csillagjegyek a horoszkóp szerint, akikre a legnagyobb eséllyel vár szakítás június hónapban!

Horoszkóp: 3 csillagjegy, akinek szakítást hozhat a június

Forrás: Shutterstock

Júniusi horoszkóp – Van, akinek szakítást ígérnek a csillagok a nyár első hónapjára

Nyilas

A Nyilasok nehezen tűrik a kötöttségeket, és ha úgy érzik, a párkapcsolatuk már nem ad szárnyakat, hamar a kiutat keresik. Júniusban egy Vénusz–Szaturnusz fényszög miatt felerősödhet bennük a szabadságvágy, miközben a párjuk épp az ellenkezőjére – biztonságra és elköteleződésre – vágyik. Ez az ellentét szakításhoz vezethet.

Rák

A jegy szülöttei júniusban különösen érzékenyek lehetnek, a Mars jelenléte miatt pedig túlaggódhatják a kapcsolatukat. Könnyen eshetnek abba a hibába, hogy a kelleténél jobban kontrollálják a partnerüket, ami pedig feszültségekhez, végül szakításhoz vezethet. Ráadásul most hajlamosak lehetnek a múltban élni, ami nem segít a jelen megélésében.

Bak

A Bakok ebben a hónapban szigorúbbak lehetnek önmagukkal és másokkal is. Júniusban a Merkúr–Plútó hatása miatt a kommunikációban is feszültségek jelenhetnek meg. A párjuk azt érezheti, hogy érzelmileg elérhetetlenek, ami könnyen egy „beszéljünk komolyan” típusú beszélgetéshez vezethet – ez pedig akár szakítással is zárulhat.