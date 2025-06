3 csillagjegy, aki azonnal összeomlik a nyomás alatt

Halak (02.19.–03.20.)

Halak csillagjegyűként fő tulajdonságaid közé tartozik az együttérzés és az empátia, és mindig készen állsz arra, hogy segíts másokon. Ugyanakkor hajlamos vagy túl könnyen megbocsátani és elfelejteni a téged ért sérelmeket. Amikor valaki megbánt, akár már egy halvány bocsánatkérést is képes vagy elfogadna csupán azért, hogy ne veszítsd el őt. Bármennyire is törődsz valakivel, ha ő azt mutatja, hogy nem érdekled, akkor jobban jársz, ha ezt el is hiszed.