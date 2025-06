Készíts Holdvizet, hogy téged is támogasson az energiája

Az ezotéria már régóta ismeri a Hold és víz közötti erős kapcsolatot, hisz az árapály-jelenségért is ez az égitest felelős. A Hold erejét különböző rituálék keretében javunkra is fordíthatjuk, amihez még csak okleveles boszorkánynak sem kell lenni. Mágikus erejű holdvíz ugyanis otthon is elkészíthető, amit mindjárt el is sajátíthatsz.

Holdvíz az egyik leghatásosabb folyadék az ezotériában.

Forrás: Moment RF

Mi az a holdvíz?

Holdvíz egy olyan víz, melyet a Hold energiája, más néven pránája töltött fel, amit így megőriz a folyadék és gyógyhatása lesz. Mivel a víz egy befogadó elem, megőrzi annak energiáját, szándékát, amivel átitatták, így közvetíti a Hold gyógyító erejét.

Számos felhasználási módja létezik, hatására azonban mi is hatással vagyunk.

Mire jó a holdvíz?

Ez a mágikus folyadék első sorban egyfajta talizmánként működik, hisz megivásával, benne való megmerítkezéssel tartósan segíthet minket gyógyító energiája. A holdvíz hatása segíthet rejtett igazságokat feltérképezni, meglelni a belső harmóniánkat, más hiedelmek szerint előhozza a kreativitást és rejtett igazságok felfedezését.

Abban is segítségünkre lehet a holdvíz mágikus ereje, hogy elérhessük céljainkat, lelkileg megtisztuljunk, de meditációhoz is kiválóan felhasználható.

Holdvíz készítése otthonunk varázskunyhójában

Annak ellenére, hogy az egyik legjelentősebb folyadékról van szó, amit az ezotéria ismer, a holdvíz készítése meglepően egyszerű. Két alapvető kellék szükséges hozzá: egy tál, vagy üvegpalack, mely lehetőleg átlátszó, hogy minél több Holdenergiát zárjon magába, illetve víz. Arra nincs kikötés, hogy milyen víznek kell lennie, csapvíz, kerti slag, palackozott víz ugyanúgy megteszi.

Holdvíz készítésekor ami igazán lényeges, az időzítés, így nem árt ismerni a holdciklusokat.

Legerősebb akkor lesz a holdvíz, ha a Telihold energiáját zárja magába, de növekvő holdnál is hatásos lehet. Érdemes figyelni, hogy épp melyik csillagjegyben jár a Hold, mert egészen más lehet a holdvíz hatása, melynek mi nem feltétlen örülünk. Amikor sikerült kiválasztani a megfelelő időpontot, kezdődhet a varázslat!