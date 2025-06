Ez a 3 csillagjegy két kézzel szórja a pénzt – Vajon te is köztük vagy?

Nem kell különösebben matekzseninek lenni ahhoz, hogy jól kezeljük a pénzünket, ráadásul a pénzügyi tudatosság tanulható is. Egyes csillagjegyek szülöttei azonban minden törekvésük ellenére szórják a pénzt, aminek meg is van az eredménye: jóval szerényebb a bankszámlájuk, mint amilyen lehetne. Vajon melyik állatövi jegyek kezelik katasztrofálisan anyagi javaikat?

Egyes csillagjegyek katasztrofálisan bánnak a pénzzel.

Forrás: E+

Három csillagjegy, akik rettenetesen bánnak a pénzzel

Mérleg

Különös lehet listánk első helyén a stabilitásáról és kiegyensúlyozottságáról ismert Mérleg csillagjegy, csakhogy a harmónia épp pénzügyeikből hiányzik. Mivel kényesek környezetükre és igen nagylelkűek, könnyedén kaphatják azon magukat, hogy kisebb vagonokat vernek el teljesen fölöslegesen, de nem áll tőlük messze az impulzusvásárlás sem.

Igyekeznek nyomon követni kiadásaikat, pénzügyeiket, de egy-két váratlan kiadás, elfeledett adósság miatt azon kapják magukat, hogy már megint többet költöttek, mint ami szándékukban állt.

Nyilas

A szorgalom, céltudatosság a Nyilas jegy nagy erényei, melyek miatt zsíros összegekre tehet szert. Azonban hajthatatlansága, álmodozása, valamint nyughatatlansága miatt soha nem gondolja meg, mire, mennyit költ, így gyakran veri magát fölös kiadásokba. Mivel nehezen zökkenthető ki megszokott rutinjából, így arról is nehéz lehet meggyőzni, hogy nagyobb körültekintésekkel nyúljon pénztárcájába. Jelszava az, hogy „egyszer élünk”, így nála a pénzügyi tudatosság inkább tudattalanság.

Többe értékelik az élményeket, szépséget, mint a kövér bankszámlákat, pénzük egyik pillanatról a másikra elillan.

Halak

Az érzékeny és nagylelkű Halak csillagjegyet empátiája juttatja koldusbotra: utolsó lyukas kétfilléresüket is odaadnák egy segítségre szorulónak, még annak az árán is, hogy ők maguk is nélkülöznek. Jószívűségük miatt sok esetben olyanoknak is pénz adnak, akiknek valójában nem is lenne rá szükségük, de nem fukarkodnak akkor sem, ha borravalókat kell adniuk. Ráadásul a vásárlás az öngondoskodás egyik formája a csillagjegy számára, aminek köszönhetően a kelleténél többször indulnak shopping körútra, ami értelmetlen kiadásokhoz vezet.