Számmisztika: születési éved utolsó számjegye elárulja, mikor gazdagszol meg

Számmisztika igen érdekes része az asztrológiának, mely többet árul el rólunk, mint azt feltétlen akarnánk. Születési évünk utolsó számjegyéből még az is kiolvasható, hogy várhatóan mikor fogunk meggazdagodni. Vajon mikor jön el számunkra az anyagi bőség?

Mit mond a számmisztika meggazdagodásod idejéről?

Forrás: Digital Vision

Számmisztika és gazdagság: mit mond a születési év utolsó számjegye?

Sokszor teljesen joggal érezhetjük, hogy életünk véletlen események sorozata, pedig valójában minden mindennel szorosan összefügg a számmisztika szerint. A pillangóhatás értelmében olykor egy egészen jelentéktelennek tűnő esemény is gigászi változást idéz elő, az életesemények pedig algoritmusokkal is leírhatók, melybe a vagyonszerzés is beletartozik.

Születési évünk utolsó számjegye fontos üzenetet hordoz arról hogy életünk során mikor gazdagszunk meg.

Aki úgy gondolja, hogy ez csupán hókuszpókusz, nem árt tudnia, hogy a gazdasági folyamatokban megfigyelhető egyfajta ciklikusság, melyeket üzleti-gazdasági ciklus néven emlegetnek. Ennél fogva nagyon nem mindegy, hogy ki melyik évben született. Noha nem egy hasonló cikk lesz egy közgazdász doktori elsődleges forrása, a születési dátum számmisztikai szerepe kétségtelenül érdekes dolgot árul el a vagyonszerzésről.

Születési év utolsó számjegye a meggazdagodásról, a számmisztika szerint.

Ha a születési év utolsó számjegye 0...

A nullás számjegy a számmisztika szerint a végtelen lehetőségek és potenciál száma, mely összetett jelentéstartalma okán kétértelmű lehet. Ha jön is a gazdagság, az általában élete közepén érkezik, de lehetséges, hogy nem anyagiakban mérhető jóléte.

Ha a születési év utolsó számjegye 1...

Ez a szám a hírneven, függetlenségen keresztül vonzhatja be a pénzt, amiért viszont nekünk is tenni kell. Ennek érdekében ki kell bontakoztatni a tehetséget és saját utunkat kell járni, hogy elérjen a gazdagság, mely bármikor bekövetkezhet.

Ha a születési év utolsó számjegye 2...

Együttműködés, diplomácia – Ezt jelképezi a kettes a számmisztikában. Közös vállalkozás, esetleg emberekkel foglalkozó hivatás útján érkezik a gazdagság, nagyjából életük közepén.