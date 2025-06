Nyári energiatisztító rituálék, amik repülővel hozzák meg a szőke herceget

Valahol a negyedik csalódás, a harmadik „nem vagyok még kész egy kapcsolatra” és a második ghosting után az ember lánya elgondolkodik: vajon tényleg bennem van a hiba, vagy csak nem tiszta az energiamezőm? Spoiler: lehet, hogy csak egy kis nyári nagytakarításra van szüksége az aurádnak. Mutatjuk a legjobb módszereket az energiatisztító rituálékhoz.

Energiatisztító rituálék, amivel nem csak az aurád tisztul meg, hanem a szerelmi életed is.

Forrás: Shutterstock

Energiatisztító rituálék: ezekkel akár már nyár végére megjöhet a szőke herceg

Mert bár a légkondi hűt, a rezgések attól még izzadhatnak. És ha hiszed, ha nem, a TikTok és az ezotéria kedvenc közös gyermeke most azt mondja: ideje egy kis energetikai frissítésnek. És nem, nem csak azért, hogy ne stresszelj a munkahelyeden, hanem hogy végre bevonzd a nagy Ő-t – szőke herceg, barna bűvész vagy épp tetovált kertész formájában.

Szóval jön csak úgy jön a szerelem?

A válasz erre egyszerű: ha te készen állsz rá, és az energiád is nyitott, akkor jön. De ha mégsem kopog be azonnal, legalább jó illatú lesz a fürdőszobád, tiszta a lakásod, és végre leszedted az exed pulcsiját a szekrény tetejéről. Már ezért is megérte. A szerelem pedig? Úton van – lehet, hogy nem fehér lovon, de biztosan egy jól energetizált térben parkol majd le melléd.

1. Fürödj meg babérlevélben − De szó szerint

Ha a vasárnapi levesből maradt egy kis babér, ne dobd ki – inkább dobd a fürdővizedbe! A babérlevelet évezredek óta használják védelemre és tisztításra, most pedig ezt te is bevetheted. Egy meleg fürdő 5-6 levéllel, miközben azt mantrázod, hogy nyitott vagyok a szerelemre, garantáltan segít lemosni rólad az exed emlékét – meg a múlt heti randit is, ahol a srác, úgy beszélt az anyukájáról, mintha valami vallás lenni.

2. Tükör, tükör a falon – Vagy inkább az ajtó mögött

A tükrök nem csak arra jók, hogy lásd, jól áll-e a fürdőköpeny. A bejárati ajtó mögé rakott kicsi, kerek tükör – úgy, hogy visszaverje az érkező energiákat – elvileg elhárítja a negatív kisugárzást. Ez pedig teret nyit a pozitív kapcsolatoknak. Tehát igen: lehet, hogy a társkereső helyett, a tükör hozza majd el a herceget.