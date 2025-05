Tiltott csókok, rejtett szenvedély – Így kezdődött a filmes erotika botrányos története

Mi számít túl soknak a vásznon? Egy csók, ami pár másodpercnél tovább tart? Egy meztelen váll? Egy nyögés, amit nem vág ki az utolsó pillanatban a rendező? Ma már szinte természetes, ha a filmvásznon megvillan egy aktus, de nem volt ez mindig így. A mozi történetében hosszú út vezetett odáig, hogy a szerelem testi oldala is helyet kapjon történetmesélésben — és volt idő, amikor már egy érintés is elég volt ahhoz, hogy kivágják a jelenetet. Most végigmegyünk ezen az úton: az első csóktól az első szexjelenetig.

Filmtörténeti utazás — Te tudod melyik volt az első szexjelenet?

Az első filmes csók — Amikor még ez is sok volt

1896-ban, egy A csók című 18 másodperces némafilm teljesen kiakasztotta a közvéleményt. A mozi még gyerekcipőben járt, de két színész — May Irwin és John C. Rice — elcsattant csókja máris elindította az erotika filmes ábrázolásának történetét. A nézők egy része a vászon előtt tiltakozott, másik része rajongott érte — de egy biztos: mindenki beszélt róla.

A Hays-kódex — A „három másodperces csók” kora

1934-től 1968-ig az amerikai filmipart vaskézzel irányította a Hays Code, ami szó szerint megszabta, hogy meddig tarthat egy csók, hogyan ülhetnek egymás mellett a karakterek, sőt még azt is, hogyan fekszenek ágyban — természetesen külön. A csók legfeljebb három másodpercig tarthatott, és a „túlzott testi vonzalom” már önmagában is cenzúra alá esett. Az alkotók azonban nem hagyták magukat: Hitchcock például a Forgószél című filmben több rövid csókot fűzött össze úgy, mintha az egyetlen hosszú lenne.

Szenvedély a szabályok között — A hosszabb csókok kora

A Elfújta a szél (1939) például már merészen közelített a romantika ábrázolásához. Rhett és Scarlett csókja nemcsak hosszabb volt a megszokottnál, hanem valódi érzelmi feszültséget is sugárzott. Ez a fajta, „csók a tűréshatáron” mozgott, a jelenet már a szenvedélyt célozta meg, miközben még mindig a szabályok határán belül maradt.

Meztelenség és orgazmus — De finoman

Hedy Lamarr Eksztázis (1933) című filmje volt az első, amelyben meztelen női testet mutattak — és még egy (nem kifejezetten ábrázolt, de egyértelmű) orgazmusjelenetet is. Bár a film nem amerikai volt (csehszlovák), mégis világszerte botrányt okozott. Lamarr fürdőjelenete, majd a gyönyörre utaló arckifejezése forradalmi lépés volt a női szexualitás mozgóképes megjelenítésében.