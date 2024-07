Mágikus fűszerek – Hét fűszernövény, amiknek különleges erejük van

Menta: az istenek és a szellemvilág növényeként is ismert, mivel megkönnyíti a kapcsolatfelvételt a szellemi szférával. Több célból is alkalmazható, a tisztán látást segíti, ezért például peres ügyekben is ajánlott, mert egyensúlyt teremt, és az igazság oldalára áll az az energia, amit a menta által lekérünk.

Oregánó: nem csak egy kedvelt fűszer, hanem számos mágikus jótékony hatása is van. A kínai gyógyászatban is ismert, főleg teaként fogyasztják. A negatív energiáktól véd, és ha tea formájában isszuk, akkor jótékony hatással van a lélek tisztulására, az ép test ép lélek elv alapján. A harmónia és szeretet elérésében is segít. Használhatjuk füstölőként, ha szárított oregánót égetünk faszén korongon.

Kardamon: szerelmi fűszer, és a fizikai vágyat is segíti a szerelemben. Számos országban afrodiziákumként is közkedvelt. De jótékonyan hat az elmére és a szívre is. Nem véletlenül, hiszen nem csak a fizikai szinten fejti ki jótékony hatását, hanem szellemi szinten is segíti az érzelmeket egyensúlyba hozni a fizikai síkkal. Nagyon sok esetben szerelmi mágiáknál használják például a Távol-keleten. Mézbe vagy kávéba keverve a lélek boldogságát erősíti.

Szerecsendió: sokan nem is gondolnák, hogy amikor ezt a fűszert használják, akkor valójában a jólétet és a hűséget erősítik. A hűség nem csak párkapcsolati szinten hanem baráti és minden más területen megjelenik, ahol fontos szerepe van a jólét megteremtéséhez. Szintén mágiáknál és füstölőként alkalmazhatjuk. Ha viszont a szerecsendiót teliholdnál langyos vízben áztatjuk, akkor ezt a vizet hintsük szét azon a területen, ahol szeretnénk, ha kifejtené mágikus hatását.