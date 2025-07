Megkapta első főszerepét a hollywoodi nepo baby — Reese Witherspoon lánya romantikus vígjátékkal kezdi filmes karrierjét

A 25 éves Ava Phillippe úgy tűnik, anyja nyomdokaiba lép. A hollywoodi nepo baby, akinek az apja Ryan Phillippe, az anyja pedig Reese Witherspoon, már kapott kisebb szerepeket, de igazi főszerepet először játszik majd. A jó hírről, hogy őt választották a Laura Dean Keeps Breaking Up With Me című film címszerepére, hétfőn kapta meg a színésznő.

A Mariko Tamaki bestseller képregényén alapuló történet egy középiskolában játszódik, ahol Ava Phillippe, Reese Witherspoon alakítja majd az iskola legnépszerűbb lányának karakterét. „Mindene megvan – báj, magabiztosság és karizma” – olvasható a cselekmény összefoglalójában. Ava Phillippe megkapta élete első főszerepét

Forrás: Variety Hiába nepo baby Ava Phillippe, a szakma elégedett a munkájával A rendező, Tommy Dorfman nagyon elégedett a szereplőgárdával. Ahogy Sam Moralesszel, a másik főhőssel, úgy Reese Witherspoon lányával, Ava Phillippe-pel is, akit annak ellenére, hogy van némi hátszele anyja és apja révén is, tehetségesnek tart. „Ava könnyedsége Laura Dean szerepében és a szereplők közötti kémia is lenyűgöző. Nem is lehetnék izgatottabb, hogy mindkét feltörekvő sztárral együtt dolgozhatok a második filmemben” — nyilatkozta a rendező. Phillippe izgatottan közölte a bejelentést, és közzétette a THR cikk másolatát az Instagram-sztorijaiban. „MEGTÖRTÉNIK!” – írta. „Alig várom, hogy összetörjem a szíveteket” — írta a bejegyzésben Dorfmant és Morelost megjelölve.