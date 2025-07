Ilyen nő illene Kapu Tiborhoz az AI szerint: nemcsak szép, de okos is — FOTÓ

Jóképű, okos és kitartó. Céltudatos, hatalmas az akaratereje és még kedves is. Körülbelül így látják az emberek Kapu Tibort, a második magyar űrhajóst, akit 2025. június 25-én 8 óra 30 perckor lőttek ki az űrbe. Kapu Tibor azóta már visszatért a Földre, és ha nem tesz éppen semmit, akkor is mindenki rá kíváncsi. Többek között arra is, hogy van-e barátnője, és ha van milyen, ha nincs, milyen nő illene hozzá a legjobban. Nos, utóbbi kérdés megválaszolására ki más tudhatná a választ, mint a mesterséges intelligencia?!

Az AI megmondta, milyen nő illik leginkább Kapu Tiborhoz

Kapu Tibor az AI szerint is roppant intelligens, kitartó, fegyelmezett és rendkívül elhivatott ember. Ezért úgy gondolja, hogy a hozzá illő nő sem lehet mindennapi.

A magyar űrhajóshoz a mesterséges intelligencia szerint egy intellektuálisan erős, tudományos, művészi vagy filozófiai érdeklődésű nő illene, akivel mély beszélgetéseket is lehet folytatni. Az MI szerint érzelmileg stabil hölgyre van szüksége, hiszen egy űrhajós párjaként gyakran egyedül kell helytállnia, ezért nagyon fontos, hogy önálló és magabiztos legyen. Az empátia és a támogatás is alaptulajdonsága annak a nőnek, aki Kapu Tiborral tervezi az életét, olyan ember, aki nem a rivalizál, hanem a partner. Büszke a társa munkájára, de saját céljai is vannak. A foglalkozását tekintve, lehetne biológus vagy űrélettani kutató, és akkor a közös érdeklődési kör is adott.

Hogy nézne ki a Kapu Tiborhoz leginkább illő hölgy?

Az AI szerint a magyar űrhajóshoz leginkább illő nő külsőre igazi természetes szépség, elegáns, visszafogott, de semmiképpen sem hivalkodó, inkább stílusos, határozott kisugárzással. Fotót is generált róla: