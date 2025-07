A hét elején érezhetően fokozódik a tettvűgy, sokakban ébred új ambíció a munka és az anyagi előrelépés terén. Az újhold inspirálhat változtatásra, hosszabb távú célkitűzésekre, de a hét második felében megjelenő feszültségek könnyen konfliktusokat szülhetnek. Akinek sikerül nyugodt maradnia és tisztán átlátni a helyzetét, az most valódi áttörtést érhet el – akár pénzügyekben, akár a hivatásában. Karrier- és pénzhoroszkóp követlezik!

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2025. július 21-27.: a Szűz menjen szabadságra, a Rák fogja vissza a költekezést

Forrás: Shutterstock

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2025. július 21-27.:

KOS

A Nap keddi jegyváltása és a csütörtöki újhold energiát ad terveid megvalósításához. Szikrázik benned az ambíció, de a pénteki Nap-Plútó szembenállás arra figyelmeztet, hogy ne engedj provokációnak munkahelyi vitákban. Kerüld a fölösleges konfliktusokat – most a pozitív hozzáállás hozhat pénzt!

BIKA

Ingatlan, otthon, befektetés – ezek kerülnek fókuszba az Oroszlán energiákkal. Még nem kell konkrét lépéseket tenned, de érdemes elkezdened gondolkodni hosszabb távon. Pénzügyekben legyél óvatos péntektől, ne dönts nyomás alatt. A hétvégén inkább engedj magadnak egy kis pihenőt!

IKREK

Kommunikációs készségeid most pénzt érnek, vagy legalábbis jó benyomást keltesz. Az újhold inspiráló, új utak nyílnak meg előtted tanulásban és utazásban is. Pénteken ne siettesd az ügyintézést, a Nap-Plútó szembenállás miatt fokozott figyelem kell!

RÁK

A Nap kilép a jegyedből, és ezzel anyagi ügyeid kerülnek reflektorfénybe. Egyelőre érdemes visszafogni a költekezést, de aztán jön a javulás. A pénteki bolygóállás komolyabb kiadást jelezhet. Nézz utána minden részletnek, mielőtt bármit kifizetsz!

OROSZLÁN

Itt a te időd! A Nap és az újhold a jegyedben elindít valami újat, akár munka, akár saját vállalkozás terén. Használd ki a felfrissült energiáidat, mert most lendületből érkeznek a lehetőségek. Csak pénteken légy óvatos: ne hagyd, hogy egy rossz hangulatú beszélgetés eltérítsen a szándékaidtól.

SZŰZ

Ha teheted, most vedd ki a szabadságodat, de ha nem, legalább alakítsd úgy a napjaidat, hogy ne égj ki. Az újhold arra ösztönöz, hogy átgondold: mit ér számodra a munka-magánélet egyensúlya. A pénteki bolygószembenállás figyelmeztet, hogy ne erőltesd túl magad – az egészséged a legnagyobb befektetés.

MÉRLEG

Egy feszült Mars–Vénusz fényszög kavarhat be a munkahelyi viszonyokba. Kettős helyzet alakulhat ki: lehet, hogy egyszerre több lehetőség is csábít, de nem mind arany, ami fénylik. Pénzügyi döntéseknél ne hagyd, hogy az érzelmeid vezessenek, most logikával jársz jobban.

SKORPIÓ

Az Oroszlán újhold és a Nap fényszögei a karrieredet villanyozzák fel. Végre láthatóvá válik a munkád eredménye. Lehetőség jöhet előléptetésre vagy új állásra – de csak akkor, ha elengeded a régi sérelmeket. A pénteki Nap-Plútó szembenállás szerint ne ragaszkodj a múlt kudarcaihoz!

NYILAS

Inspirált vagy, ötletekben nincs hiány. Használd ki a kreatív energiákat a karrieredben, most új projektek, pályázatok vagy tanulmányok indulhatnak. Viszont ne várd, hogy mások rögtön lelkendezzenek, és pénteken különösen nehéz lesz másokat meggyőznöd. Haladj tovább a saját utadon!

BAK

A nyár derekán ne azzal foglalkozz, amit nem sikerült, inkább koncentrálj arra, mit hozhatsz ki a jelenlegi helyzetből. Az újhold kedvez hosszabb távú pénzügyi tervezésnek, befektetésnek. A vasárnap különösen alkalmas lehet arra, hogy tisztán lásd, mi az, ami valóban érték számodra.

VÍZÖNTŐ

Most nehéz türelmesnek maradnod másokkal munkahelyi vagy pénzügyi kérdésekben. A Nap-Plútó szembenállás szerint pénteken fokozott esély van arra, hogy félreértenek. Légy világos és következetes! A hétvége alkalmas lehet lezárni vagy átgondolni egy fontos anyagi ügyet.

HALAK

A heti bolygóhatások arra ösztönöznek, hogy ne vállalj el mindent, csak azért, hogy megfelelj másoknak. A munkahelyi kapcsolatokban kerüld a félreérthető helyzeteket. Pénzügyekben akkor jársz jól, ha nyomozol egy kicsit, mielőtt elhiszel valamit, mert most könnyű lehet átverésbe futni.