2 csillagjegy, akire hétvégén rátalál a nagy ő: sorsszerű lesz a találkozás

A csillagok nem hazudnak. Két csillagjegy szerelmi élete most komoly fordulatot vesz. De vajon te is azok között vagy, akik a hétvégén megtalálják az igazit? Derítsd ki!

Ez a két csillagjegy megtalálhatja élete szerelmét a hétvégén.

Forrás: Shutterstock

Ez a 2 csillagjegy szerelembe eshet a hétvégén – És észre sem veszik

Az univerzum néha meglepően direkt módon próbálja összehozni az embereket: egy elfelejtett buszjegy, egy félrehallott rendelés egy kávézóban, vagy épp egy véletlen like az ex legjobb barátjának kutyás fotóján. A horoszkóp szerint most két csillagjegynek semmit sem kell tenniük, a sors már elindította a matchmaker gépezetet. Ha te is közéjük tartozol, lehet, hogy mire észbe kapsz, már egy randin üldögélsz vasárnap.

És most nézzük, kik a szerencsés kiválasztottak!

Mérleg - „Ez a rózsa nekem szól?” – Igen. Igen, neked.

A Mérlegek mostanában elég sokat tipródnak a „vajon tényleg jobb-e egyedül?” típusú kérdéseken. Spoiler: nem. Legalábbis nem ezen a hétvégén. A Vénusz különösen szép szögben áll, ami azt jelenti, hogy romantikus energia veszi körül a Mérlegeket. Olyan, amit az utóbbi hónapok Tinderezései után már-már elfelejtettek.

Nem, ez most nem az a tipikus „bocs, nem keresek semmi komolyat” típusú randiszitu lesz. Hanem valami egészen más. Egy találkozás, ahol nem kell sem szűrőt, sem pózt felvenned. Olyan emberrel hozhat össze az élet, akivel végre teljesen önmagad lehetsz

Hol és hogyan?

Ne lepődj meg, ha egy hétvégi brunch vagy spontán kiülés egy ismerős baráti társasággal hirtelen párkereső realityvé válik. Az univerzumnak most nagyon konkrét tervei vannak veled, csak engedd, hogy megtörténjen. Igen, még akkor is, ha épp csak edzőnadrágban és kontyban akarsz leugrani a pékségbe.

Bak - Megérdemled és most meg is kapod

A Bakok híresen realisták, néha már annyira, hogy a romantika gondolatát is Excel-táblázatban próbálják értelmezni. De ezen a hétvégén minden racionalitást félretehetsz, mert érkezik a nagy ő, akinek a jelenléte még téged is kizökkent. És igen, zavarba is hozhat – ami nálad, kedves Bak, tényleg ritkaság.

A Mars és a Hold együttállása most olyan impulzust küld, amit még a legzárkózottabb Bak sem tud ignorálni. Ne lepődj meg, ha hirtelen megemelkedik a szívdobbanásaid száma egy teljesen átlagos szombati napon. A jelek ott lesznek. Egy szempillantás. Egy apró bók. Egy „ugye már találkoztunk valahol?” típusú beszélgetés – és te máris érzed: valami történik.