Ez a mondat egy másodperc alatt kivégzi a párkapcsolatodat a pszichológusok szerint

Lehet, csak dühös voltál, lehet, csak csalódott, de ha ez az egy mondat elhagyta a szádat lehet, hogy veszélyben van a párkapcsolatod.

Talán nem is sejted, milyen veszélyes lehet a párkapcsolatodra egyetlen mondat.

Forrás: Shutterstock

A pszichológusok szerint ez a legveszélyesebb párkapcsolatgyilkos mondat

Vigyázz a szádra

Talán veled is előfordult már, hogy végig kellett hallgatnod egy ismerősöd áradozását (na jó, kit akarunk átverni, dicsekvését) az újdonsült lovagjáról, aki minden nap órákig faggatja, milyen volt a napja és háromfogásos vacsorával várja haza. Ilyenkor akár fel is merülhet benned a kérdés: a te pasid vajon miért nem ilyen? Mérgedben akár a fejéhez is vágahtod a kérdést: te miért nem vagy olyan, mint...?

A pszichológusok szerint hiába tűnik ártatlannak ez a kérdés, valójában sokkal nagyobb károkat okozhat, mint elsőre gondolnád.

Az üzenet a kulcs

Az összehasonlítás egy viszonyban a kommunikáció egyik csődje: te hiába tudod, hogy valójában nem vágysz arra a másik emberre, akit példaként hozol fel, a partnered számára ez nem világos, ezért az gondolja majd, valaki mást akarsz, és ő nem elég jó a számodra.

Ezzel pedig elképesztő bizonytalanságot ültetsz el benne, ami hosszú távon komoly bizalom- és önértékelési problémákat okozhat.

Ráadásul érdemes elgondolkozni azon is, miért hangzik el egyáltalán egy ilyen mondat: talán már egy ideje elégedetlen vagy azzal a figyelemmel, amit a párodtól kapsz, de valamiért nem tudtad megfelelően kommunikálni felé a problémáidat, ezért ilyen, nem túl higgadt módon csapódott ki belőled.

Mit lehet ilyenkor tenni?

Amikor érzed, hogy megint a nyelveden van az a bizonyos mondat, próbálj megnyugodni és átgondolni, hogy mi is a valódi problémád. Ha ez megvan, helyettesítsd higgadt, építő jellegű megjegyzéssekkel: „Tudom, hogy mindketten elfoglaltak vagyunk, de szeretnélek megkérni, hogy...“ Ebben az esetben ugyanis nem kritizálod a párodat, hanem a saját igényeidet és érzéseidet fogalmazod meg.

Ha bátrabban kommunikálsz, azt azt jelenti, hogy nyitott vagy a másik felé és fontos számodra a párkapcsolat megmentése.

Fontos, hogy ne csak verbálisan, hanem a testi közelségen át is erősítsd a kötődést: a rendszeres intimitás ugyanis a kapcsolatok egyik alappillére és ha elhanyagolttá válik, a partnerek eltávolodhatnak egymástól. A legfontosabb pedig: kerüld az összehasonlító, bántó kritikát, hiszen minden kapcsolat egyedi és nem érdemes versenyezni egymással.