Neked is volt egy „különleges nagymamád”? Lehet, hogy te is örökölted a boszorkányság erejét

A boszorkányság ősidők óta titkokkal, varázslattal és a láthatatlan világ érzékelésével kapcsolódik össze. A modern korban azonban már nem az üst mellett kotyvasztó boszorkány képét idézi fel, hanem sokkal inkább az ősi női erő és intuíció szimbóluma lett. A hiedelmek szerint ez az erő öröklődhet is, generációkon átívelően – ezt nevezzük vérvonal-boszorkányságnak.

A vérvonal-boszorkányság szerint ez az ősi erő öröklődik

Forrás: Shutterstock

A boszorkányság az ősök hagyatéka?

Régen a családokban ezek a különleges asszonyok őrizték a gyógyító recepteket, ráolvasásokat, imákat. Egy-egy javasasszony vagy bábaként dolgozó nő tudása sokszor titokban szállt anyáról lányára. Így alakult ki az a „misztikus örökség”, amely a mai napig felsejlik egyes családokban, és bennünk is.

Jelek, hogy benned is élhet a vérvonal-boszorkányság

Erős intuícióval rendelkezel, és gyakran megérzed, ha valami történni fog. Érzékeled, ha mások gondolnak rád, és mások szándékait, érzelmeit is tisztán látod. Gyakran előre érzed, ki fog kapcsolatba lépni veled, és ki az, aki éppen távolodik vagy eltaszít.

Élénk, üzenetértékű álmaid vannak, melyek által előrejelzéseket kapsz. Olyan szimbólumokat látsz, amelyek később a valóságban is megjelennek, és szinte útjelzőtáblaként olvasod az univerzumtól érkező jeleket.

Különleges kapcsolatod van a természettel – vonzanak a gyógynövények, kristályok, erdők és állatok; úgy érzed, szinte kommunikálnak veled, és egy láthatatlan energiaháló által össze vagy kötve mindennel.

Szellemi érzékenység: érzékeled az energiákat, az elementáris lények jelenlétét, és érzelmileg különösen erősen reagálsz bizonyos helyekre, tárgyakra vagy emberekre.

Vonzódás a mágikus szimbólumokhoz: gyerekkorod óta érdekelnek a varázslatokról szóló mesék, szereted a különleges, egyedi tárgyakat, gyertyákat és egyéb mágikus kellékeket, és már fiatalon vonzott a rituálék, okkult ceremóniák világa. Otthonosan mozogsz a misztikus világban, és nem újdonságként kezeled a titkos tanokat - mintha csak felelevenítenéd tudásodat.

Ha a családodban , női felmenőid között gyakran emlegetnek egy „különleges nagymamát”, aki gyógyított, kártyázott, imákkal és bölcsességével segített másoknak, akkor valószínű, hogy te is örököltél ebből az erőből, és benned szunnyad az őseid titkos tudása.