Gondoltad volna? Ennek az 5 sztárnak mániája az asztrológia

Amíg mi maximum azt figyeljük reggelente, hogy vajon várható-e dugó munkába menet, addig Hollywood csillagai a holdnaptárt nézik, hogy mire érdemes fókuszálni aznap. A vörös szőnyegen tündöklő sztárok között egyre több az, aki nemcsak hisz az asztrológiában, hanem konkrétan a csillagok alapján hoz döntéseket – legyen szó szerződésről, párkapcsolatról vagy kreatív alkotásról. Vannak, akik tarot kártyát húznak egy fellépés előtt, mások a holdfogyatkozásokat használják alkotói katalizátorként. Ez már nem „alternatív életmód” – ez az új luxus: belső útkeresés, kristályokkal, mágikus naptárakkal és egy kis univerzális egóval fűszerezve. Összegyűjtöttük azokat a spiri-sztárokat, akik már rég nemcsak a stylistjukkal, hanem a személyi asztrológusukkal is napi kapcsolatban állnak. Sztárok és asztrológia - így befolyásolja a hírességek hétköznapjait a csillagállás.

Sztárok és az asztrológia: Lana Del Rey egyenesen boszorkányosan fest ebben a Csipkerózsika kosztümben. Vajon mit súghatott neki aznap reggel a horoszkópja?

Forrás: Getty Images

Sztárok, asztrológia és kozmikus koktél a vörös szőnyegen

Kesha – Popdíva vagy boszorkány?

Kesha a fülbemászó refrének mellett az ezoterikus tartalmaknak is szakértője lett. „Kesha and the Creepies” című podcastjában médiumokkal és boszorkányokkal diskurál, és ez még csak a jéghegy csúcsa. Saját bevallása szerint nem indul el fellépésre tarot húzás nélkül, és a holdfázisokat is figyeli, mikor új projektbe kezd.

Kesha

Megan Fox – Ikerláng deluxe kiadásban

Az, hogy Megan Fox nem a földön jár, hanem inkább a negyedik dimenzióban, már évek óta köztudott. A színésznő nyíltan vallja, hogy kapcsolatát Machine Gun Kelly-vel már a születési képletük alapján is elemezte, és hisz abban, hogy kozmikus erők vezették egymáshoz őket.

Megan Fox

Lizzo – Szabad lélek, csillagporral fűszerezve

Lizzo számára a spiritualitás az önszeretet természetes velejárója. Bár nem posztol minden újholdnál horoszkópot, dalaiban gyakran visszaköszönnek az univerzumra utaló sorok. Az egyik Insta-posztjában egyszer azt írta: „Nem sima Bika vagyok, hanem egy isteni Bika.”

Lizzonak önbizalmat ad az asztrológia

Lana Del Rey – Két világ között

Lana világa mindig is lebegett a realitás és az álmok között, és ez nem véletlen. A művésznő rendszeresen merít ihletet asztrológiából, tarot kártyából és holdmágikus rituálékból. Egy interjúban azt is elmondta, a dalírást is a holnaptárhoz igazítja, mert holdfogyatkozáskor „szakadnak fel a régi sebek”.