Gondoltad volna? Ennek az 5 sztárnak mániája az asztrológia

Getty Images - Natasha Moustache
sztár asztrológia párkapcsolat horoszkóp
Pópity Balázs
2025.08.14.
Te is megnézed a napi horoszkópot, mielőtt visszaírsz a volt pasidnak? Nem vagy egyedül. Hollywoodban is hódít a csillaghit – egyre több sztár vallja nyíltan, hogy a karrierjét, párkapcsolatát, sőt, még a gyereknevelést is az asztrológia befolyásolja.

Amíg mi maximum azt figyeljük reggelente, hogy vajon várható-e dugó munkába menet, addig Hollywood csillagai a holdnaptárt nézik, hogy mire érdemes fókuszálni aznap. A vörös szőnyegen tündöklő sztárok között egyre több az, aki nemcsak hisz az asztrológiában, hanem konkrétan a csillagok alapján hoz döntéseket – legyen szó szerződésről, párkapcsolatról vagy kreatív alkotásról. Vannak, akik tarot kártyát húznak egy fellépés előtt, mások a holdfogyatkozásokat használják alkotói katalizátorként. Ez már nem „alternatív életmód” – ez az új luxus: belső útkeresés, kristályokkal, mágikus naptárakkal és egy kis univerzális egóval fűszerezve. Összegyűjtöttük azokat a spiri-sztárokat, akik már rég nemcsak a stylistjukkal, hanem a személyi asztrológusukkal is napi kapcsolatban állnak. Sztárok és asztrológia - így befolyásolja a hírességek hétköznapjait a csillagállás.

sztár, asztrológia
Sztárok és az asztrológia: Lana Del Rey egyenesen boszorkányosan fest ebben a Csipkerózsika kosztümben. Vajon mit súghatott neki aznap reggel a horoszkópja?
Forrás: Getty Images

Sztárok, asztrológia és kozmikus koktél a vörös szőnyegen

Kesha – Popdíva vagy boszorkány?

Kesha a fülbemászó refrének mellett az ezoterikus tartalmaknak is szakértője lett. „Kesha and the Creepies” című podcastjában médiumokkal és boszorkányokkal diskurál, és ez még csak a jéghegy csúcsa. Saját bevallása szerint nem indul el fellépésre tarot húzás nélkül, és a holdfázisokat is figyeli, mikor új projektbe kezd.

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MAY 31: Kesha performs at OUTLOUD Music Festival at 2024 WeHo Pride on May 31, 2024 in West Hollywood, California. (Photo by Sarah Morris/WireImage)
Kesha
Forrás: Getty Images

Megan Fox – Ikerláng deluxe kiadásban

Az, hogy Megan Fox nem a földön jár, hanem inkább a negyedik dimenzióban, már évek óta köztudott. A színésznő nyíltan vallja, hogy kapcsolatát Machine Gun Kelly-vel már a születési képletük alapján is elemezte, és hisz abban, hogy kozmikus erők vezették egymáshoz őket.

INDIO, CALIFORNIA - APRIL 12: Megan Fox attends CELSIUS Cosmic Desert Event at Coachella on April 12, 2024 in Indio, California. (Photo by Tommaso Boddi/Getty Images for CELSIUS Energy)
Megan Fox
Forrás: Getty Images

Lizzo – Szabad lélek, csillagporral fűszerezve

Lizzo számára a spiritualitás az önszeretet természetes velejárója. Bár nem posztol minden újholdnál horoszkópot, dalaiban gyakran visszaköszönnek az univerzumra utaló sorok. Az egyik Insta-posztjában egyszer azt írta: „Nem sima Bika vagyok, hanem egy isteni Bika.”

NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Lizzo attends the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
Lizzonak önbizalmat ad az asztrológia
Forrás: Getty Images

Lana Del Rey – Két világ között

Lana világa mindig is lebegett a realitás és az álmok között, és ez nem véletlen. A művésznő rendszeresen merít ihletet asztrológiából, tarot kártyából és holdmágikus rituálékból. Egy interjúban azt is elmondta, a dalírást is a holnaptárhoz igazítja, mert holdfogyatkozáskor „szakadnak fel a régi sebek”.

LONDON, ENGLAND - JULY 03: Lana Del Rey performs live on stage at Wembley Stadium on July 03, 2025 in London, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images for ABA)
Lana Del Ray itt is lebeg.
Forrás: Getty Images

Gisele Bündchen – Szupermodell spirituális tanácsadóval

Ha azt hitted, a szupermodell-élet csupán edzőterem és zeller smoothie, Gisele új szintre emeli a mentális wellnesst. Ő ugyanis nemcsak meditál, hanem rendszeresen egyeztet spirituális segítőivel. 

Gisele Bündchen nagyon vigyáz a lelki békéjére
Forrás: Northfoto

